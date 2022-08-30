هل كانت السبب في تراجع صلاح؟ .. كلوب يكشف تفاصيل خطة بورنموث

كشف المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن تفاصيل من خطة فوز فريقه على بورنوث في الدوري الإنجليزي السبت الماضي.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الريدز المقبلة ضد نيوكاسل، حيث أكد أن بعض التحركات في الملعب كانت السر في تحقيق الفوز.

وقال كلوب: "يجب أن يكون الفريق أكثر مرونة، ضد بورنموث لعبنا مباراة طيبة وسجلنا الأهداف لأن التفاهم بين اللاعبين كان كبيرًا للغاية وحدث بسرعة كبيرة".

وأضاف: "كان هناك مواقف ضد بورنموث حيث تبدال فيها محمد صلاح مع لاعبين من الوسط مع ترنت وهندرسون الأماكن".

وأردف: "النتيجة ضد بورنموث كانت مذهلة، ولا تحدث كثيرًا، لقد لعبنا مباراة جيدة وكل شيء سار في صالحنا، أريد أن أحافظ على طريقة اللعب تلك، لقد لعبنا كذلك من قبل لكن لم نفز بتسعة أهداف".

وأكمل عن الهدف المفضل له في المباراة: "كان هدف إليوت هو الأجمل بين كل الأهداف، لأن الفريق كله كان قريبًا من بعضه البعض، وتناقلنا الكرة بهدوء وسلاسة حتى نصل إلى مرماهم".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة الفريق لسبع نقاط في الجولات الثلاثة الأولى.