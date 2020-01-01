هل طلب النقاز العودة إلى الزمالك؟.. وكيل اللاعب يوضح

حقيقة رغبة النقاز في العودة إلى الزمالك

تحدث أنيس بن ميم وكيل التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق، عن حقيقة رغبته في العودة مرة أخرى إلى الفريق الأبيض.

وكان النقاز قد رحل عن الزمالك عقب فسخه لعقده خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بحجة عدم الحصول على مستحقاته.

خالد الغندور نجم الزمالك السابق والإعلامي المتواجد في قناة النادي الرسمية، أكد أن النقاز حاول العودة مرة أخرى للفريق.

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وقال وكيل اللاعب في تصريحات صحفية: "ذهبنا مباشرة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم عقب رحيلنا للزمالك من أجل الحصول على المستحقات المتأخرة".

وأضاف: "بعد فسخ التعاقد خلال الفترة الماضية لم يطلب اللاعب العودة مرة أخرى إلى صفوف الفريق ولم نتواصل مع أي شخص".

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وأردف وكيل النقاز: "صفحة الزمالك والنقاز قد أغلقت منذ أن غادرنا القاهرة، والأن يسعى لبدء مسيرة ناجحة مع فريقه الجديد سودوفا الليتواني".

كان النقاز من أهم لاعبي الزمالك قبل الرحيل وفسخ التعاقد بسبب المستحقات المتأخرة وهو ما نفاه إدارة النادي الأبيض عقب رحيله.