هل رفض برشلونة كريستيانو رونالدو للتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي؟

ما سبب قرار برشلونة رفض التعاقد مع كريستيانو رونالدو وضم روبرت ليفاندوفسكي؟

ارتبط كريستيانو رونالدو بالانضمام لأكثر من فريق خلال سوق الانتقالات الصيفية مع رغبته بالرحيل عن مانشستر يونايتد.

ومن بين الفرق التي ارتبط بها، كان برشلونة أبرز الأسماء البارزة لكن النادي الكتالوني رفض التعاقد معه بصورة قاطعة مفضلًا ضم روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ.

فهل رفض برشلونة التعاقد مع رونالدو لأجل الحصول على خدمات ليفاندوفسكي؟

لماذا رفض برشلونة ضم كريستيانو رونالدو؟

جوان لابورتا قال في تصريحات لشبكة CBS الأمريكية: "خروج تلك الأخبار أمر طبيعي في سوق الانتقالات، دائمًا ما تظهر الكثير من الأنباء، لكن في النهاية الحقيقة أننا أردنا ليفاندوفسكي".

وأضاف: "لدينا علاقة جيدة للغاية مع جورج مينديش، لقد عرفته لفترة طويلة، وهو أحد أفضل وكلاء اللاعبين وهو يعلم كم أحترمه وأحترم عمله".

وأردف :"في تلك الحالة قررنا أن نوقع مع ليفاندوفسكي، ونعلم أنه هام للغاية بالنسبة لنجاحنا لذلك تحدثنا مع بايرن ميونخ، قصة رونالدو من الماضي، هي أخبار جيدة على كل حال لكن دائمًا ما سنسمع أشياء متناقضة حول تلك الأمور".

وأنهى كلماته: "لقد حصلنا على ليفاندوسكي، وكان هو الهدف الأساسي لنا، وأفضل ألا أعلق على الأمر أكثر من ذلك".

من الأفضل ... ليفاندوفسكي أم رونالدو؟

اللاعب عدد المباريات مع الفرق عدد الأهداف المعدل التهديفي روبرت ليفاندوفسكي 746 540 0.72 كريستيانو رونالدو 935 698 0.74

أين يلعب كريستيانو رونالدو في الموسم الجديد؟

النجم البرتغالي طلب الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد بعد الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا وعدم الحصول على راتبه بشكل كامل.

لكن النادي رفض الأمر، وعاد اللاعب للتدريبات مؤخرًا، بعد جلسة جمعت بينه وبين وكيله وإدارة النادي في وجود السير أليكس فيرجسون.

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وقال لابورتا عنه: "رونالدو لاعب جيد للغاية على المستوى الاحترافي ولا يزال يمكنه تقديم الكثير، ولديه الكثير من الطموح والرغبة في المنافسة، وبالتأكيد لديه خيارات عديدة، لكن مستقبله لا يخصني، بل يخص مانشستر يونايتد الذين أحترمهم كثيرًا".

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد كتب رسالة لجماهير الفريق أكد من خلالها أنه سيشارك في المباراة الودية المقبلة ضد رايو فاييكانو يوم الأحد.