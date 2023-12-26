هل صدقتم كلام رونالدو الآن؟ 2 مليار إسترليني من أجل "ملعب جديد" بدلًا من أولد ترافورد!

يبدو أن البرتغالي كان على حق..

نُصِح نادي مانشستر يونايتد بهدم ملعب أولد ترافورد وبناء ملعب جديد بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني من قبل المهندسين المعماريين الذين يشرفون على إعادة التطوير، في ظل تحذيرات السير جيم راتكليف المستحوذ مؤخرًا على 25٪ من حصة النادي، وعائلة "جليزر" المالكة من أن أرضية الملعب وصلت إلى نهاية صلاحيتها المفترضة.

وتعهد راتكليف "أغنى رجل في بريطانيا" بضخ تمويل كبير إلى يونايتد داخل وخارج الملعب، مع التحسينات التي تشتد الحاجة إليها للبنية التحتية للنادي والتي من المقرر أن تشكل جزءًا من هذا المشروع.

كان مشجعو يونايتد يطالبون بتحسين ملعب أولد ترافورد على مدار عدة سنوات، وتبرز هناك ثلاثة خيارات متاحة ليونايتد: إجراء تجديد بسيط، أو إعادة تطوير كاملة للأرضية الحالية، أو بناء أرضية جديدة تمامًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يونايتد يبدو منصوحًا من قبل المتخصصين بأكثر القرارات جذرية وهو الخيار الثالث، حيث أدلى كريس لي - الرئيس التنفيذي لشركة Populous، التي تشرف على عملية إعادة التطوير بتصريحات لصحيفة "تليجراف" أكد فيها الحاجة الفنية إلى هدم ملعب أولد ترافورد وبناء آخر جديد في نفس المكان، على الرغم من التكاليف المحتملة التي قد تصل إلى ملياري جنيه إسترليني!.

وقال لي: "من الواضح أن النفقات الأولية هي الأعلى بين الخيارات الثلاثة، ولكن هناك الكثير من الأراضي المتاحة للتطوير هناك. يمكنهم الاستمرار في استخدام الملعب الحالي أثناء أعمال البناء، مما يعني عدم انخفاض إيرادات المباريات".

وأضاف: "من الناحية المعمارية، في المساحة المتاحة يمكنك القيام بشيء مبتكر ومثير حقًا. لن يكون هناك قيود بالأعلى، درسنا جدوى كل المشاريع الممكنة والإصدارات المتعددة والمختلفة لتجديدات أولد ترافورد وأيضًا الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه الملعب الجديد، وكل ذلك يركز على كيفية إنشاء تجربة مذهلة للمشجعين. مانشستر يونايتد يركز بشدة على ذلك".

وأضاف لي أن تجديد الملعب القديم، سيكلف 800 مليون جنيه إسترليني (مليار دولار): "أعتقد أن هناك اعترافًا داخل النادي بضرورة القيام بشيء ما، يقترب المبنى من نهاية عمره الافتراضي من حيث الأسلاك، وإمدادات الكهرباء، وكل شيء يقترب من تاريخ انتهاء صلاحيته، والديكورات الداخلية ضيقة جدًا وصعبة في بعض الأماكن، أود أن أقول إن التحديث أمر بالغ الأهمية ليس فقط للحفاظ على مكانة النادي، ولكن فقط للحفاظ على سير العمل في المكان".

هذه التصريحات ربما تذكرنا بما قاله كريستيانو رونالدو في اللقاء الشهير مع بيرس مورجان والذي أدى إلى رحيله عن يونايتد، حيث كان يتحدث عن ضعف التجهيزات بشكل عام داخل مانشستر يونايتد، وكيف أن هناك بنودًا بعينها لم تتغير منذ أتى إلى النادي في أول مرة عام 2003.