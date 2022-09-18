هل سيلحق بكأس العالم؟ بوروسيا دورتموند يكشف مدة غياب رويس

الكشف عن موقف ماركو رويس من كأس العالم قطر 2022

تعرض ماركو رويس نجم بوروسيا دورتموند لإصابة قوية أمس السبت خلال مواجهة فريقه أمام شالكه في ديربي الرو بالأسبوع السابع من الدوري الألماني.

رويس غادر أرض الملعب بعد نصف ساعة فقط من بداية المباراة بسبب إصابة قوية، ظهر على إثرها متألم بشدة، ولم يستطيع إكمال المباراة مما أثار التكهنات حول غيابه عن كأس العالم 2022 في قطر، والتى ستبدأ يوم 20 نوفمبر القادم.

وكشف سباستيان كيل المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند حجم إصابة الجناح الألماني المخضرم.

هل يلحق رويس بكأس العالم؟

وقال كيل في تصريحات لصحيفة "سبورت 1" : "الفحوصات التي أجريناها أمس لم تظهر أي كسور، بل إصابة في أربطة الكاحل لكنها ليست خطيرة لدرجة أن يغيب عن كأس العالم، سيغيب ماركو لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع".

تنطلق بطولة كأس العالم في قطر خلال شهرين فقط، وأصيب ريوس قبل بداية كأس العالم 2014 في البرازيل، والتى حصدها منتخب ألمانيا على حساب الأرجنتين بهدف دون رد.

اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا تعرض لإلتواء في قدمه اليمنى أثناء القتال على الكرة مع فلوريان شيك لاعب شالكه، وظهر متألمًا للغاية وخرج محمولًا على ناقلة الإسعاف، بعد عدة دقائق من العلاج على أرضية الملعب، وخرح قائد بوروسيا دورتموند خارج الملعب على محفة وسط تصفيق مشجع من جماهير الفريق.

وأشار التقرير إلى أنه تم نقل رويس إلى المستشفى بمساعدة أطباء دورتموند.

وشارك رويس مساء السبت عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" صورة كتب عليها: "شكرًا لكم على كل تمنيات الشفاء، سأعود قريبًا!".

وأتم متحدثًا عن الفوز في الديربي: "لن أستسلم أبدًا".

الجدير بالذكر أن دورتموند كان قد حسم الديربي لصالحه في الدقائق الأخيرة من المباراة برأسية من المهاجم يوسوفا موكوكو في الدقيقة 79.