هل سيكون للشباب دورًا في مشروع مانشستر يونايتد الجديد؟

المخضرم يُجيب على هذا السؤال

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر



راهن لاعب وسط مانشستر يونايتد خوان ماتا، على توهج اللاعبين الشباب، سواء القادمين من الخارج أو أبناء الأكاديمية المتواجدين في جولة الاستعداد للموسم الجديد، وذلك في الجزء الثاني في حواره الحصري مع موقع الشياطين الحمر الرسمي.

وفي رده على سؤال عن رأيه في الثنائي الشاب الجديد آرون بيساكا ودانييل جيمس، قال النجم الإسباني "نأمل أن يقدموا لنا الإضافة التي نبحث عنها، نتحدث عن لاعبين صغار في السن، لكنهم جائعين لتقديم أفضل ما لديهم للنادي"، لافتًا أن القادم من كريستال بالاس بالأخص، أمامه فرصة مثالية للانفجار تحت قيادة سولشاير، بعدما اكتسب خبرة لا بأس بها باللعب بصفة مستمرة مع فريقه في البريميرليج الموسم الماضي.

وعن دور الشباب، وبالتحديد الرباعي تشونج، جيمس جارنر، ماسون جرينوود وأنخيل جوميز، مع سولشاير في المرحلة القادمة، قال "قبل أي شيء، هم رجال طيبون، ويبذلون قصارى جهدهم، وبالنسبة لي، أحبهم من قلبي كأشخاص وكلاعبين، وموهبتهم سبب وجودهم هنا".

⏱️نهاية الشوط الأول



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وأكد كذلك أن المدرب النرويجي يُخطط لعمل توازن في الفريق، بالوصول لتشكيلة سحرية تكون مزيجًا بين الشباب والخبرة، وهو ما يعزز فرص الشباب ليكونوا ركائز أساسية في مشروع سولشاير الجديد.

خاتمًا بالكشف عما يقوم به وراء الكواليس، بتقديم عصارة خبرته لراشفورد وبقية الشباب بدون استثناء، لمساعدتهم على التطور والتعلم في أسرع وقت، متعهدًا بالحفاظ على هذه العادة حتى يومه الأخير في "مسرح الأحلام".