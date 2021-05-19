هل سيكون بديل كاريلي بالموسم المقبل؟ .. مدرب روماني على رادار الاتحاد

مدرب أجنبي جديد يظهر على رادار الاتحاد

تسود حالة من الغموض داخل نادي الاتحاد حول هوية المدير الفني للفريق خلال الموسم المقبل، بعد اقتراب انتهاء عقد البرازيلي فابيو كاريلي بنهاية الموسم الجاري.

إدارة الهلال حتى وقتنا هذا لم تحسم موقفها بشأن كاريلي، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، حيث ساهم البرازيلي في عودة الفريق للمنافسة على لقب الدوري بعد أن كان مهددًا بالهبوط خلال آخر موسمين.

هل يرحل كاريلي عن الاتحاد؟

موقف البرازيلي فابيو كاريلي مع الاتحاد مازال غامضًا بشكل كبير بسبب عدم تمديد عقده مع إدارة النادي أو فتح باب المفاوضات وتبقى فقط جولتين من الدوري السعودي للمحترفين.

أشارت عدة تقارير مؤخرًا إلى أن كاريلي قد يكون حلًا لبعض الأندية العربية أو البرازيلية حال رحيله عن الاتحاد، حيث أكد من قبل خلال تصريحاته أنه مستعد ومرحب بالعودة لبلاده للتدريب هناك.

ما موقف الاتحاد في الدوري السعودي؟

يحتل الاتحاد في المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 47 نقطة خلف كلًا من الهلال صاحب الصدارة برصيد 55 نقطة والشباب الوصيف صاحب الـ51 نقطة، حيث يتبقى للعميد 3 مباريات، فيما يتبقى للثنائي الآخر مباراتين.

الاتحاد يسعى لضمان التأهل الآسيوي في النسخة الماضية بالفوز خلال الـ3 مباريات المتبقية في الدوري السعودي، متوجًا مجهودة بالعودة بقوة في المنافسة خلال الموسم الجاري.

من سيكون بديل كاريلي؟

الكثير من التقارير أشارت إلى عدة مفاوضات للاتحاد مع أكثر من مدير فني أجنبي، ولكن ليس هناك أنباء رسمية حتى وقتنا هذا سواء بتمديد عقد كاريلي أو التوصل لاتفاق مع مدرب آخر.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، أن الروماني كوزمين كونترا مرشحًا بقوة لتدريب الاتحاد في الموسم الجديد، بعد دخوله دائرة اهتمام النادي السعودي خلال الفترة الأخيرة.

ولم يكن كوزمين وحيدًا في قائمة المرشحين، حيث أنه واحدًا من عدة مدربين سيتم الاختيار بينهم، ولكن يلقى كوزمين القبول من الكثير من الاتحاديين.

بطولتان في سجل مرشح الاتحاد

لدى كوزمين بعض التجارب الأوروبية في خيتافي وألكرون بإسبانيا، ودينامو بوخارست وبترولول بلويشتي في رومانيا، وأيضًا آسيويًا درب جوانزو الصيني.

ولم يحقق كوزمين خلال مسيرته بطولات سوى كأس رومانيا مرتين خلال قيادته لدينامو بوخارست وبترولول بلويشتي في بلاده، حيث توج بهما موسمي 2012 - 2013، و2016 - 2017.

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