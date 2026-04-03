هل سيقوم فينورد بجولة في المكسيك؟ «تمت مراقبة هؤلاء اللاعبين الدوليين الباهظي الثمن أيضًا»

يستكشف نادي فينورد السوق المكسيكية، وفقاً لما أوردته التقارير الواردة من هناك خلال الأيام الأخيرة. وبذلك، يبدو بشكل متزايد أن المدير العام دينيس تي كلوس سيتولى زمام الأمور مرة أخرى الصيف المقبل فيما يتعلق باللاعبين الذين سيضمهم النادي الروتردامي.

وقد سبق أن تم الإعلان عن أن راؤول رانجيل، حارس مرمى تشيفاس والمنتخب المكسيكي، مرشح ليكون الحارس الأول الجديد لفينورد.

كما يبدو الآن أن جيلبرتو مورا (نادي تيخوانا)، وإريك ليرا (كروز أزول)، وأوزييل هيريرا (تيغريس) قد خضعوا لمراقبة مكثفة من قبل كشافي فينورد خلال الفترة الماضية. للوهلة الأولى، يبدو أن هؤلاء اللاعبين مكلفون إلى حد ما.

مورا، الذي خاض خمس مباريات دولية، هو لاعب وسط يبلغ من العمر 17 عامًا، وقد خاض بالفعل 49 مباراة رسمية مع نادي تيخوانا على الرغم من صغر سنه. وقد ارتبط اسمه مؤخرًا بأندية إسبانية عملاقة مثل برشلونة وريال مدريد.

ليرا هو لاعب وسط دفاعي يبلغ من العمر 25 عاماً، ولديه 22 مباراة دولية مع المنتخب المكسيكي. أما هيريرا فهو لاعب جناح يبلغ من العمر 24 عاماً، وخاض سبع مباريات دولية.

عمل تي كلويس لسنوات عديدة في المكسيك، بما في ذلك مع تشيفاس وتيغريس، كما كان نشطًا في الاتحاد المكسيكي لكرة القدم.

وقد أكسب ذلك المدير الهولندي شبكة علاقات واسعة، استخدمها عدة مرات في السنوات الأخيرة لصالح فينورد، بنجاح متفاوت.