هل سيستحوذ ثالث أغنى رجل في العالم على أسهم ميلان؟

أنباء سارة لمشجعي ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن عودة اهتمام ثالث أغنى رجل في العالم بشراء أسهم نادي ميلان من صندوق "إليوت"، المستحوذ على عملاق الكالتشيو منذ الصيف الماضي.

وبحسب ما ذكرته " ilmessaggero"، فإن برنارد أرنو –صاحب العلامة التجارية لوي فيتون -، يبدو مهتمًا بإضافة ميلان لمجموعة شركاته، التي تصل لنحو 70 في مختلف أنحاء العالم، ما بين شركات متخصصة في الملابس والمنتجات الجلدية، وأخرى للساعات والمجوهرات وغيرها على نفس الشاكلة.

وقال التقرير، إن الرجل الفرنسي الذي أزاح وارن بافيت من المركز الثالث في قائمة أغنى الرجال في العالم، بعد جيف بيزوس وبيل جيتش، سبق له أن نفى اهتمامه بشراء أسهم شياطين "سان سيرو"، وذلك بعد رفض صندوق إليوت بيع النادي لرجل الأعمال التشيكي الشهير دانييل كريتينسكي مقابل 600 مليون يورو.

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وفي الختام، أشار المصدر إلى أن الصندوق المستحوذ على ميلان، كان سيرفض عرضًا آخرًا بقيمة 750.000 مليون يورو من نفس العملة، لكن حال تنازل الرجل الفرنسي عن ما يزيد بقليل عن مليار يورو من أصوله التي تُقدر بنحو 94.6 مليار، فسوف تتم الصفقة في أسرع وقت ممكن.