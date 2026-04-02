هل سيتمكن تشارون شيري من المشاركة في مباراة فينورد؟ نادي NEC يعلن القرار النهائي

أصبح بإمكان تشارون شيري العودة للعب مع نادي NEC على الفور. أعلن النادي الذي يتخذ من نيميجن مقراً له ذلك يوم الخميس عبر قنواته الرسمية.

وبذلك يكون الفريق الذي يحتل المركز الثالث في دوري VriendenLoterij Eredivisie قد حل مشكلة جواز سفر شيري (على الأقل مؤقتًا).

سيكون القائد البالغ من العمر 37 عامًا جاهزًا للعب في مباراة نهاية الأسبوع المقبل على أرض إكسلسيور، بينما تنتظره مباراة فينورد على أرضه في الأسبوع الذي يليه. خلال فترة المباريات الدولية الأخيرة، شارك شيري مع منتخب سورينام.

في حين أن شيري سيتمكن من اللعب "كالمعتاد" في نهاية الأسبوع المقبل، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لزميله في الفريق فيرجيل ميسيدجان.

وكان شيري، لاعب فريق لاهاي، قد أعلن يوم الخميس أنه زار مصلحة الهجرة والتجنيس (IND).

على الأرجح كان شيري هناك لترتيب أوراقه. الفرق بينه وبين ميسيدجان هو أن زوجته تعيش في هولندا.

وللسبب نفسه، بدأ نادي غرونينغن نفس الإجراءات مع إتيان فايسن، لاعب بريدان الذي يعرفه شيري من المنتخب السورينامي.