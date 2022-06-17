"هل سنظل نلعب سويًا؟!"تهنئة رائعة من كريستيانو رونالدو لابنه بعيد ميلاده

رونالدو لا يزال يرى نفسه قادرًا على مواصلة اللعب مع ابنه

هنأ البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة مانشستر يونايتد نجله كريستيانو رونالدو جونيور بعيد ميلاده، موجهًا له رسالة مليئة بالود.

ويعد كريستيانو رونالدو جونيور لاعبًا في صفوف الناشئين بمانشستر يونايتد، ويقال إنه سيكون خليفة والده بمهاراته الرائعة وحرصه على التطور.

وكتب رونالدو لنجله عبر تويتر مع نشر صورة طريفة له إذ كان البرتغالي نائمًا وابنه يضع وردة أعلى أذنه ويشير إليه: "عيد ميلاد سعيد يا ولدي.. كيف يمر الوقت هكذا؟!".

وأضاف: "هل سنظل نلعب سويًا؟!".

ووجه رسالة له في نهاية تهنئته قائلًا: "الجزء الأكثر أهمية هو أن تظل الفتى الذي أعرفه بقلبه الكبير، أتمنى لك حظًا أفضل دائمًا يا بني، والدك يحبك للغاية".

Feliz aniversário meu filho! 🎂🎉😘

Como o tempo passa a correr… ?! Será que ainda vamos jogar juntos?! 🤔😅

O mais importante é continuares a ser o menino que és com um coração enorme! Muitas Felicidades, filhote! O papá ama-te muito ❤️🙏🏽 pic.twitter.com/IkxhPi0ulI — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 17, 2022

وكان كريستيانو رونالدو جونيور قد لحق بأبيه في كافة الأندية التي ذهب إليها لاعبًا في صفوف الناشئين، ليستقر به المطاف حاليًا – كأبيه – في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي أبرم معه عقدًا لأول مرة بعد التحاقه بأكاديمية الناشئين.

وكان رونالدو في أوقات عديدة قد شجع ابنه على ممارسة كرة القدم بشكل احترافي، لكنه كان يصر على أن لديه الكثير ليفعله مطالبًا إياه بتحسين نظامه الغذائي.

ويرتدي كريستيانو رونالدو جونيور نفس قميص والده في ناشئي مانشستر يونايتد، بنفس الرقم والاسم.

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