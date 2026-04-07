هل رحيل فاوت فيغهورست عن أياكس قيد الإعداد؟ «نادي أجنبي كبير يطمع في المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا»

هناك احتمال كبير بأن يكون ووت فيغهورست يقضي أشهره الأخيرة كلاعب في صفوف أياكس. فمنذ أسابيع، ترتبط اسم المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا بشكل قوي بانتقال محلي إلى نادي توينتي، لكن الانتقال إلى أحد الأندية الكبرى في الخارج يُقال إنه من بين الاحتمالات أيضًا.

ينتهي عقد ويغهورست مع أياكس، ولا يُتوقع تجديد عقده. قال المراقب الرياضي مايك فيروي من صحيفة دي تيليغراف مؤخرًا في بودكاست Kick-Off إن هناك احتمال كبير أن يواصل المهاجم مسيرته مع نادي توينتي.

"أعتقد أن ويغهورست قد يكون في طريقه إلى نادي توينتي، إذا أراد توينتي ضمه. سيكون تين هاج معجبًا به؛ فهو يعرفه جيدًا. هناك احتمال كبير أن ينتقل ويغهورست إلى توينتي"، قال متابع أياكس.

اضطر ويغهورست لفترة طويلة إلى الاكتفاء بدور البديل خلف كاسبر دولبرغ، لكنه فاز بالمنافسة تحت قيادة المدرب الجديد أوسكار غارسيا. يوم السبت الماضي، سجل هدفاً في المباراة ضد نادي توينتي بالذات، لكن ويغهورست لم يستطع حماية أياكس من الهزيمة على أرضه (1-2).

بعد فترة قصيرة من بداية الشوط الثاني، تم استبدال المهاجم الطويل القامة بدون-أنجيلو كونادو. أثناء استبداله، بدا منزعجًا بشكل واضح من مغادرته الملعب. وعندما وصل إلى خط التماس، رفض مصافحة غارسيا. بعد انتهاء المباراة، أراد كريستيان ويلايرت إجراء مقابلة مع ويغهورست، لكن لاعب المنتخب الهولندي رفض ذلك أيضًا.

مرتبط بنادي بنفيكا

وفقًاللصحفي في صحيفة «بارول» جوب فان كيمبن، فإن فيغهورست يدرس خياراته بشأن مستقبله. توينتي تغريه بالانضمام، لكن فان كيمبن علم أيضًا أن بعض الأندية الأجنبية تهتم به، ومن بينها بنفيكا. «يُشرف على تدريب الفريق حاليًا جوزيه مورينيو. ووت وجوزيه، يبدو لي هذا مزيجًا رائعًا»، كتب فان كيمبن.

في بنفيكا، يعتبر فانجيليس بافليديس المهاجم الأول حالياً، على الرغم من أن هناك احتمال كبير بأن ينتقل المهاجم السابق لفريق AZ في الصيف المقبل بعد موسم قوي آخر. كما أن مورينيو يمتلك المهاجم الكرواتي فرانجو إيفانوفيتش، وهو مهاجم شاب وموهوب.