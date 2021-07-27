هل خطفه النصر؟ .. أليوسكي يُثير جدلًا كبيرًا على تويتر

الأهلي اتفق مع اللاعب ثم حدث شيئًا ما

أصبح اسم المقدوني إزجيان أليوسكي متداولًا بقوة بين جماهير الكرة السعودية على تويتر، خاصة عشاق النصر والأهلي، وذلك بعد ساعات من تأكيدات الصحافة على توصله لاتفاق مع الفريق الجداوي للانضمام إلى صفوفه الموسم القادم.

جُل المصادر الصحفية أكدت أن الأهلي توصل لاتفاق مع الظهير الأيسر على التوقيع له لمدة 3 مواسم مقابل حصوله على 11-12 مليون ريال سنويًا، وقد كان الجميع في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة مساء أمس.

صحيفة عكاظ زادت الجدل حول الأمر بتأكيدها مساء أمس أن المفاوضات مازالت مستمرة بين الطرفين، مشيرة إلى أنهما لم يتوصلا بعد لصيغة اتفاق نهائية حول العقد.

مصادر صحفية أخرى تحدثت عن تراجع أليوسكي عن موافقته المبدئية بالحصول على 11-12 مليون ريال سعودي سنويًا، وطلبه 16.2 مليون ريال سنويًا للتوقيع للأهلي.

هذا الأمر أوجد شعورًا بين جماهير الراقي أن ناديًا آخر تدخل في المفاوضات وحاول "قرصنة" الصفقة الدفاعية المهمة، وقد ربطت الجماهير بين ما حدث والأخبار حول بدء النصر البحث عن ظهير أيسر لقيده بدلًا من بيتي مارتينيز.

الجماهير الأهلاوية أبدت قلقها عبر المنصة الزرقاء من خطف النصر لأليوسكي مثلما فعل في صفقة فينسنت أبو بكر حين تدخل في اللحظات الأخيرة وانتزع اللاعب من الاتحاد بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من التوقيع له.

الجميع ينتظر ما سيحدث في الساعات القليلة القادمة، وإن كان الأهلي سينجح في التوصل لاتفاق نهائي مع أليوسكي ويُعلن الصفقة رسميًا، أو تفشل تمامًا ويتحول مسار اللاعب للرياض أو خارج السعودية خاصة مع الحديث عن عروض تركية جادة أبرزها من جلطة سراي.