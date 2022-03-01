هل خالفت الرابطة معايير الاختيار؟ حمدالله أفضل لاعبي الدوري السعودي في فبراير

اختير عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد كأفضل لاعب خلال شهر فبراير الماضي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وقد انتقد البعض ذلك الاختيار بحجة أنه خالف معايير رابطة المحترفين لاختيار الأفضل.

حمدالله انضم للاتحاد في سوق الانتقالات الشتوي الجاري بعد أسابيع قليلة من فسخ عقده من جانب النصر بأسباب قانونية تحفظ النادي على ذكرها وأكد أنها تحفظ حقوقه المالية والقانونية، وقد تألق المغربي مع فريقه الجديد خاصة في المباريات الأخيرة.

من فاز باختيارات الأفضل في الدوري السعودي خلال فبراير؟

رابطة دوري المحترفين السعودي وعبر تويتر أعلنت عن جوائز الأفضل لشهر فبراير في الدوري السعودي، وقد فاز حمدالله بأفضل لاعب، فيما حصل مدربه في الاتحاد، كوزمين كونترا، بأفضل مدرب.

👏 كونترا وحمدالله وملائكة والبريكان يحصدون جوائز فبراير 🌟.#جوائز_SPL — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) March 1, 2022

جائزة أفضل لاعب واعد ذهبت إلى السعودي فراس البريكان مهاجم الفتح، فيما حصد مصطفى ملائحة حارس مرمى الفيصلي بأفضل حارس.

لماذا اعترض البعض على اختيار حمدالله كأفضل لاعبي الدوري السعودي في فبراير؟

رابطة دوري المحترفين كانت قد نشرت معايير اختيار اللاعبين الأفضل في الشهر، وقد جاء ضمن شروط اختيار أفضل لاعب ألا يكون قد صدر ضده خلال مباريات الشهر أي قرار أو عقوبة من لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

حمدالله كان قد عوقب من لجنة الانضباط والأخلاق بغرامة قدرها 20 ألف ريال سعودي لغيابه عن اللقاءات الإعلامية عقب مواجهة الاتحاد والنصر الأخيرة في الدوري السعودي، والتي انتهت لصالح العميد بثلاثة أهداف دون رد جل النجم المغربي واحدًا منها.

وقد أعاد العديد من المغردين نشر التغريدة الخاصة بمعايير الاختيار مع التذكير بقرار لجنة الانضباط والتساؤل عن كيفية حدوث ذلك ومخالفة الرابطة للمعايير التي وضعتها، فيما دافع البعض عن الاختيار بحجة أن حمدالله لم يرتكب أي مخالفة داخل الملعب أو ضد أحد المنافسين.

كيف هي مسيرة حمدالله مع الاتحاد منذ انضم إليه؟

الاتحاد راهن على خيار حمدالله ووقع معه عقدًا ينتهي بنهاية الموسم الجاري بعد رحيله عن النصر، وقد سجله في قائمته المحلية بدلًا من يوسف نياكاتي الذي انضم للاتفاق فيما بعد.

هداف الدوري السعودي موسمين نجح بقوة مع العميد، إذ استطاع إحراز 8 أهداف وصناعة واحد خلال 6 مباريات خاضها في الدوري.

اللاعب اندمج سريعًا مع زملائه الجدد وقد أصبح من أهم العناصر في الفريق ومن الأوراق الرابحة جدًا في تشكيل كوزمين كونترا، وقد توج مستواه خلال فبراير بهاتريك ضد الأهلي في ديربي جدة.

اقرأ أيضًا |