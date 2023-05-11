هل حرض مبابي لاعبي فرنسا؟.. رد قوي من نجم باريس سان جيرمان على أزمة صيام اللاعبين بمعسكر الديوك

مبابي ينفي تدخله في أزمة صيام اللاعبين بمعسكر فرنسا

نفى النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، الأخبار المنتشرة عنه بشأن تدخله لاحتواء أزمة في معسكر المنتخب الشهر الماضي.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الاتحاد الفرنسي طلب من مبابي، التدخل ومنع اللاعبين الشباب للديوك من الاعتصام، خلال المعسكر الماضي بسبب شهر رمضان.

ووفقًا للصحيفة الفرنسية فإن اللاعبين هددوا بالإضراب في حال منعهم من الصيام بشهر رمضان، ليقرر الاتحاد الفرنسي طلب المساعدة من مبابي، باعتباره القائد الجديد لمنتخب فرنسا بعد اعتزال عدد كبير من النجوم الكبار عقب مونديال قطر 2022، واختيار مدرب الديوك لنجم باريس سان جرمان ليكون قائدًا لفرنسا.

وأشار التقرير أن مبابي، اجتمع مع اللاعبين وفي نهاية الاجتماع قرر بعض اللاعبين عدم الصيام وبعضهم قرر الصيام في أيام معينة.

ونشر مبابي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تقرير صحيفة "ليكيب" وعلق عليه قائلًا: " أرجو عدم خلط اسمي بمثل هذه الادعاءات والتحقق جيدًا من مصادركم.. طاب مساؤكم".