هل جيل ليفربول الحالي الأقوى في تاريخ الدوري الإنجليزي؟

بعد اكتمال مشروع يورجن كلوب

بعد أكثر من أربع سنوات .. اكتمل أخيرًا مشروع المدرب يورجن كلوب مع ليفربول، بوصول الفريق بأكمله لقمة التناغم والانسجام كما أظهرت نتائجه على مدار العام المنقضي، بالحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، منذ السقوط أمام مانشستر سيتي بهدف سيرخيو أجويرو الوحيد على ملعب "الاتحاد" مطلع 2019.

وباعتراف خبراء اللعبة في بلاد الضباب، بات من الصعب جدًا على أندية البريميرليج إيقاف إعصار أحمر الميرسيسايد، ليس فقط لوجود ثلاثي هجومي ناري بقيادة محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، ولا لتنوع الهجوم بشن غارات من كل بقاع الملعب، سواء من على الأطراف أو الكرات الساقطة خلف المدافعين أو بأقل عدد تمريرات في وسط الملعب ومن ثم ضرب المنافس بتمريرة واحدة للفرعون أو أسد التيرانجا في الثلث الأخير من الملعب، بل الأخطر من ذلك، تمرسهم على تحقيق الفوز حتى ولو كان الفريق في أسوأ حالاته.

واكتسب الجيل الحالي للريدز شخصية "البطل" التي تساعده على تحقيق الفوز بأقل مجهود، فيما يعرف "الانتصارات الاقتصادية"، بعد مكافأة الفوز بدوري أبطال أوروبا، أو بالأحرى بعد ريمونتادا برشلونة الأسطورية، التي كانت نقطة مفصلية في مشوار كلوب مع النادي، وكأنها جاءت لتقسم مسيرته مع النادي إلى ما قبل مباراة "أوريجي والرابع" وما بعدها، نظرًا للصورة المخيفة التي يبدو عليها الفريق منذ ذاك الهدف وحتى ليلة تجاوز شيفيلد يونايتد بثنائية محمد صلاح وساديو ماني في ختام الجولة الـ21 للدوري.

ولعل تغريدة جاري لينكر، الساخرة التي استنجد فيها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيقاف زحف ليفربول نحو لقب البريميرليج، تعكس لنا فارق القوة الهائل بين مشروع كلوب وباقي منافسيه على اللقب الإنجليزي الأهم، بطريقة جعلت كثير من النقاد والمتابعين يضعون هذا الجيل في مقارنة مع أعظم الفرق الإنجليزية التي تركت بصمات تاريخية في آخر عقدين.

والمقارنة لم تأت من فراغ، بل بعد سلسلة من النتائج التي أعادت إلى الأذهان جيل آرسنال الذهبي الذي حقق لقب الدوري بلا هزيمة موسم 2003-2004 وجيل مانشستر يونايتد الفائز بالثلاثية التاريخية موسم 1998-1999، بالإضافة إلى فريق مانشستر سيتي الفائز بالثلاثية المحلية الموسم الماضي.

وتفادى الريدز مرارة الهزيمة في آخر 12 شهرًا، غير أنه تخطى حاجز الـ50 مباراة بلا هزيمة على ملعب "أنفيلد روود"، ورفع سجله لـ37 مباراة بلا هزيمة في الدوري، على بعد 3 مباريات لمعادلة رقم تشيلسي و12 مباراة لمعادلة رقم الجيل الذهبي للمدفعجية.

ويبقى القاسم المشترك بين جيل ليفربول الحالي وباقي ما أشرنا إليهم، هو امتلاك مجموعة من المواهب والخبرات التي يصعب إيجادها في نفس الزمن، كما كان في اليونايتد بول سكولز، رين جيجز، ديفيد بيكهام وباقي جيل تلامذة التسعينات، ونفس الأمر في فريق العمر مع آرسن فينجر بوجود الغزال الأسمر تيري هنري وأبناء جلدته باتريك فييرا، روبير بيريز والآخرون.

حتى مانشستر سيتي، كان معه القائد التاريخي فينسنت كومباني جنبًا إلى جنب مع أسماء بالجملة قادرة على صنع الفارق، من نوعية رحيم سترلينج، بيرناردو ودافيد سيلفا، ليروي ساني وأجويرو، تمامًا كما يفعل فان دايك الآن في دفاع أحمر الميرسيسايد، بتحمل أعباء الدفاع وفي الأمام ثلاثي الهجوم الناري، الذي وصفهم ريو فرديناند بالكابوس على أي خط دفاع.

لا شك أبدا أن إنجاز آرسنال في منتصف الألفية سيبقى عالقًا في الأذهان، ونفس الأمر لجيل ثلاثية مانشستر يونايتد، لكن يُحسب للسيتي وليفربول، أنهما حققا هذه النجاحات في زمن مختلف، حيث توجد ستة أندية كبرى بالكاد على نفس المستوى، بينما حتى 2004، لم يكن تشيلسي، توتنهام ومانشستر سيتي قد انضموا إلى الكبار، فقط انحصرت المنافسة بين يونايتد وآرسنال إلى أن جاء جوزيه مورينيو إلى "ستامفورد بريدج"، وتبعه ببضع سنوات الإدارة الإماراتية الجديدة لملعب "سيتي أوف مانشستر" بمسماه القديم، وفي نفس التوقيت تغير طموح السبيرس وليفربول كان يبكي على أطلال الماضي.

الشاهد الآن .. أن ما يفعله جيل محمد صلاح ليس بالأمر السهل أبدًا، نظرًا لاختلاف شكل ومستوى المنافسة في وجود ستة أندية على مسافة قريبة جدًا من بعضها البعض، عكس الوضع قبل 15 عامًا، لذا التحدي القادم لهذه المجموعة في المرحلة القادمة لن يكون التتويج بلقب البريميرليج، لأنه بات شبه مضمون، لكن سيكون إنهاء الموسم بلا هزيمة، كأفضل مكافأة للجماهير بعد الحرمان من اللقب في آخر 30 عامًا، وأيضًا تأكيدًا أن هذا الفريق لن يسقط من الذاكرة في العقود القادمة، كما لم يسقط جيل آرسنال الذهبي ولا تلامذة مانشستر يونايتد من الذاكرة، بل سيتفوق على الفريق اللندني والسماوي، لفوزه بدوري الأبطال مثل أبناء سير أليكس فيرجسون.