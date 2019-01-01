هل جلس محمد عبدالغني مع إدارة الأهلي للانضمام إليه؟.. اللاعب يرد

الزمالك يواجه أزمة كبيرة بشأن مستحقات اللاعبين المالية

تحدث محمد عبدالغني مدافع نادي الزمالك عن تردد الشائعات الأخيرة حول رغبته في فسخ التعاقد مع الأبيض والرحيل خلال الفترة المقبلة.

أنباء ترددت حول تواصل النادي الأهلي مع عبدالغني من أجل فسخ اللاعب تعاقد مع الزمالك وانضمامه إلى الفريق الأحمر بنفس طريقة محمود عبدالمنعم كهربا.

ونفى عبدالغني هذه الأنباء تمامًا، وأن لم يجلس مع أحد من الأهلي كما تردد مؤخرًا، وأنه سعيد في نادي الزمالك صاحب الفضل عليه في الفترة الأخيرة.

وقال عبدالغني في تصريحات لموقع "في الجول" المصري: "لا ألتفت لهذه الشائعات التي ترددت مؤخرًا وأنا بكامل تركيزي مع الفريق خلال المرحلة المقبلة".

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وأضاف: "لم أجلس مع أحد بكل تأكيد كما تردد مؤخرًا، وفخور بتواجدي في نادي الزمالك، وفوجئت بما يقال عني، وهذه أمور تناقش داخل الغرف المغلقة".

محمد عبدالغني ضمن اللاعبين الذين قدموا موسمًا كبيرًا مع الزمالك، العام الماضي ولفت الانتباه بشكل كبير لذلك يسعى البعض لخطفه من الأبيض.

الزمالك يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث جمع 13 نقطة من 7 مباريات حيث حقق الفوز في 4 وتعادل في 1 وتلقى هزيمتين.