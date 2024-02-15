هل تورط برومارينيو؟ .. جاياردو يجيب ونجولو كانتي يبرر تراجعه

الاتحاد تعادل مع نافباخور في ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا

عاد الاتحاد بنتيجة إيجابية، التعادل 0-0، من مواجهة نافباخور الأوزبكي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، لكن رغم ذلك إلا أن أداء الفريق لم ينل رضا جمهوره والذي وجه انتقادات كبيرة للاعبين والمدرب.

المدرب مارسيلو جاياردو أبدى رضاه عن أداء الاتحاد مبررًا عدم وصوله للجودة المطلوبة بسبب أرضية الملعب، مضيفًا "لعبنا مباراة جيدة مقارنة بأرضية الملعب، ولم نسمح للخصم بتهديد مرمانا، واجهنا فريقًا منظم دفاعيًا لكننا سنلعب أفضل في جدة بسبب حالة الملعب الجيدة".

المصادر المتابعة للعميد تحدثت في الآونة الأخيرة عن تورط جاياردو بالإبقاء على المهاجم رومارينيو مع الفريق والتضحية بصانع الألعاب إيجور كورونادو، وقد رأى البعض أن إخراج المهاجم البرازيلي من الملعب اليوم دليل على ذلك.

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المدرب الأرجنتيني نفى ذلك ضمنيًا بالإِشارة إلى أن رومارينيو غادر الملعب بسبب تعرضه لإصابة عضلية، موضحًا أنه سيكون جاهزًا للمباريات القادمة.

من جانب آخر، برر نجولو كانتي لاعب وسط الاتحاد تراجع مستواه خلال المباراة باختلاف الأجواء بين أوروبا وآسيا وعدم اعتياده اللعب في القارة الصفراء بعد، مضيفًا "أنا مولود في أوروبا وأعرف الأجواء هناك جيدًا، الأجواء وكل شيء هنا في آسيا جديد علي ولكني سأكتسب خبرة اللعب هنا. المباراة لم تكن سهلة ولم ننجح في التفوق على دفاعهم لكننا نثق في قدرتنا على الحسم إيابًا".

يُشار إلى أن كانتي اختير رجل المباراة ورغم ذلك تعرض لانتقادات كبيرة من جماهير الاتحاد.