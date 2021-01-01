هل تواصل الهلال مع الشباب من أجل المدة المتبقية في عقد الحمدان؟

الحمدان صفقة مدوية لصالح الهلال في فترة الانتقالات الشتوية

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الإثنين، حقيقة مخاطبة نادي الهلال نظيره الشباب من أجل المفاوضات بشأن عبدالله الحمدان لاعب الليوث حتى الآن.

الحمدان وقع للهلال بشكل رسمي بعد دخوله في الفترة الحرة في عقده مع الليوث، حيث العقد يمتد مع الزعيم لمدة 5 سنوات مقبلة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الجزيرة" السعودية، أن الهلال لم يخاطب نظيره الشباب من أجل الحصول على المدة المتبقية في عقد الحمدان مع شيخ الأندية.

وأشارت التقارير إلى أن لم يكن هناك أي اتصالات من أي نوع منذ توقيع الحمدان مع الهلال من أجل الحصول على المدة المتبقية وانضمام اللاعب في الشتوية.

كان الشباب يرغب في التوصل لاتفاق مع عبدالله الحمدان للبقاء داخل صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة، ولكن طلباته المادية حالت دون ذلك وعدم التوصل للاتفاق مع رئاسة الليوث بقيادة خالد البلطان.

يعد الحمدان من اللاعبين الواعدين في الكرة السعودية بالوقت الحالي، حيث يعد من أهم العناصر في منتخب الشباب وأيضًا المنتخب الأول خلال الفترة الأخيرة.