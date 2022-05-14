هل تُنقل للسعودية؟ .. الاتحاد الآسيوي يُعلن اعتذار الصين عن تنظيم كأس آسيا 2023

أعلن الاتحاد الآسيوي رسميًا اعتذار الصين عن تنظيم كأس آسيا 2023 بسبب الظروف الاستئنائية التي تمر بها البلاد نتيجة جائحة كورونا، وأوضح الاتحاد خلال بيان رسمي أنه سيدرس مع الشركاء وكافة الأطراف الخطوة القادمة وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

الصين كانت قد فازت بحق تنظيم كأس آسيا 2023 في اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائي للاتحاد القاري في باريس يوم 5 يونيو 2019، وكان من المقرر أن تستضيف 10 مدن صينية البطولة خلال الفترة من 16 يونيو إلى 16 يوليو 2023.

اقرأ أيضًا | فائز وحيد و3 خاسرين من تأجيل الدوري السعودي وكلاسيكو الاتحاد والهلال

الاتحاد القاري أوضح خلال بيان رسمي أنه وبعد مشاورات مكثفة مع الاتحاد الصيني، قام الأخير بإعلامه بعدم قدرته على استضافة كأس آسيا 2023 بسبب الظروف التي مرت ومازالت تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأعرب الاتحاد الآسيوي خلال بيانه عن تقديره للصين والاتحاد الصيني لكرة القدم واللجنة المنظمة لكأس آسيا 2023، مشيرًا إلى أن العمل كان جارٍ على قدم وساق لتنظيم البطولة في الصين، حتى أنه تم إطلاق شعار البطولة العام الماضي والكشف عن استكمال أعمال البناء في استاد شنجهاي باودنج الجديد.

ووصف البيان قرار الجهات المسؤولة في الصين الاعتذار عن تنظيم كأس آسيا 2023 بالصعب والضروري من أجل المصالح المشتركة للبطولة، موضحًا أن الاتحاد القاري سيكون لديه الوقت الكافي لتقييم الموقف ودراسة الخطوة القادمة مع الشركاء وكافة أطراف اللعبة لاتخاذ القرار المناسب.

اعتذار الصين عن تنظيم كأس آسيا 2023 قد يُعد فرصة عظيمة للدول العربية للتقدم بطلب استضافة البطولة وعلى رأسها السعودية التي تقدمت بملف لاحتضان نسخة 2027، خاصة أن تلك الدول بدأت تتخلص بالفعل من توابع أزمة كورونا وخففت كثيرًا الإجراءات المتبعة للوقاية من الفيروس.

المصادر المتابعة رجحت إسناد تنظيم البطولة إلى قطر لكن مع تأجيلها إلى يناير 2024 للتكيف مع الأجواء المناخية، خاصة أن الدولة الخليجية تمتلك البنية التحتية اللازمة لتنظيم الحدث بالفعل نظرًا لاستعدادها لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022 خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري.

تنظيم قطر لكأس آسيا 2023 سيصب في مصلحة السعودية كذلك، إذ يُعد الملف القطري هو المنافس الأهم والأشرس لنظيره السعودي لطلب استضافة نسخة 2027، ويتواجد معهما في السباق الهند وإيران.