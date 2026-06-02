هل تنخفض أسعار تذاكر كأس العالم 2026؟ أحدث اتجاهات الأسعار والمستجدات بشأن البطولة

شهدت تذاكر كأس العالم إقبالاً غير مسبوق منذ طرحها للبيع لأول مرة في سبتمبر الماضي، وأدى التهافت على حجز المقاعد إلى ارتفاع حاد في الأسعار.

لا تزال أسعار تذاكر بعض المباريات المهمة في دور المجموعات، مثل تلك التي تشارك فيها الدول المضيفة، والمباريات البارزة في مرحلة خروج المغلوب، مثل المباراة النهائية (بالطبع)، مرتفعة. خاصة مع تأثير التسعير الديناميكي، لم تكن التذاكر رخيصة.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته عن تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك ما إذا كانت أسعارها تنخفض بالفعل أم لا.

هل أصبحت تذاكر كأس العالم أرخص؟

مع اقتراب انطلاق البطولة في 11 يونيو، انقسم سوق تذاكر كأس العالم رسميًا إلى واقعين مختلفين تمامًا.

في حين تسببت عمليات البيع بدافع الذعر في انخفاض أسعار تذاكر مباريات دور المجموعات العادية، إلا أن أسعار تذاكر مباريات الأدوار الإقصائية ذات الرهانات العالية والمباريات التي تضم عمالقة كرة القدم العالمية لا تزال مرتفعة للغاية. وفي حين أن أسعار تذاكر هذه المباريات الكبرى، مثل نهائي كأس العالم، تظل كما هي (ومرتفعة للغاية)، فإن المباريات الأقل طلبًا قد تكون أكثر جدارة بالاهتمام.

نظرًا لأن الولايات المتحدة تستخدم ملاعب ضخمة تابعة للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL)، فإن المباريات المحايدة (مثل الرأس الأخضر ضد السعودية أو الجزائر ضد النمسا) لديها الكثير من المقاعد المتاحة.

يقوم البائعون الذين عرضوا أسعارًا مرتفعة في وقت مبكر بخفض الأسعار الآن لتجنب تحمل التكلفة - يمكنك العثور على تذاكر لهذه المباريات الأقل شهرة بأسعار تبدأ من أقل من المتوسط.

ما هي أرخص تذاكر كأس العالم؟

بدأ سعر التذكرة الأرخص في كأس العالم من 60 دولارًا.

ومع ذلك، كان هذا "المستوى الخاص بمشجعي الفرق" مقصورًا حصريًا على المشجعين المخلصين، حيث تم توزيع التذاكر من قبل الاتحادات الوطنية المؤهلة لكرة القدم على أندية المشجعين الرسمية والمسجلة.

بالنسبة للجمهور العام، بدأت التذاكر بالقيمة الاسمية من 120 دولارًا لمباريات دور المجموعات المحايدة من الفئة 4/الفئة 3.

ومع ذلك، نظرًا لأن الفيفا طبقت نظام التسعير المتغير/الديناميكي، فإن أسعار الدخول الفعلية تختلف بشكل كبير حسب المباراة.

في سوق إعادة البيع الثانوي، تبدأ أسعار التذاكر الأساسية لمباريات المجموعات المحايدة ذات الطلب المنخفض (مثل النمسا ضد الأردن أو جنوب أفريقيا ضد التشيك) حاليًا من حوالي 200 إلى 250 دولارًا.

إذا كنت تبحث عن المتوسط العام لجميع مباريات دور المجموعات القياسية على المنصات الثانوية، فإن أسعار إعادة البيع تتراوح بين 650 و 1100 دولار، اعتمادًا كليًا على الملعب وشعبية الفرق المتنافسة.

الترتيب: ما هي أرخص تذاكر كأس العالم 2026 في الوقت الحالي؟

استنادًا إلى قوائم إعادة البيع الحالية، وتقديرات أسعار الفيفا الأولية، وأدنى الأسعار المتاحة للجمهور، إليك أرخص تذاكر كأس العالم 2026 المتوفرة حاليًا في السوق.

الأسعار قابلة للتغيير بسبب التسعير الديناميكي والطلب المستمر.

الترتيب المباراة (التاريخ) المكان متوسط سعر البداية التذاكر #1 كوت ديفوار ضد كوراكاو (25 يونيو) ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا) 116 دولارًا أمريكيًا التذاكر #2 قطر ضد سويسرا (13 يونيو) ملعب ليفيز (سان فرانسيسكو) 120 دولارًا أمريكيًا أو أكثر التذاكر #3 الجمهورية التشيكية ضد جنوب أفريقيا (18 يونيو) ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) 120 دولارًا أمريكيًا أو أكثر التذاكر #4 السويد ضد تونس (14 يونيو) ملعب BBVA (مونتيري) 122 دولارًا أمريكيًا أو أكثر التذاكر #5 السعودية ضد الرأس الأخضر (26 يونيو) ملعب NRG (هيوستن) 126 دولارًا أمريكيًا أو أكثر التذاكر

ملاحظة: تتقلب أسعار التذاكر بانتظام بسبب التسعير الديناميكي والطلب على إعادة البيع. تعكس التصنيفات أعلى الأسعار المعلنة للجمهور وقت كتابة هذا التقرير وقد تتغير مع اقتراب موعد البطولة.

كيفية الحصول على أرخص تذاكر كأس العالم

استهدف الملاعب ذات السعة الكبيرة

تستضيف مدن مثل هيوستن وأتلانتا ودالاس العديد من مباريات كأس العالم في ملاعب ذات سعة كبيرة، مما يستوعب الطلب المحلي ويخفض أسعار السوق الثانوية.

تجنب الدول المضيفة

ترقب العروض الرسمية

تقدم الفيفا أحيانًا فئات أسعار أقل (مثل تذاكر الفئة 4 بسعر 60 دولارًا/45 جنيهًا إسترلينيًا) مباشرةً عبر المنصة الرسمية لمساعدة المشجعين المسافرين.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما وصلت أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا وأكثر.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

كيفية شراء تذاكر كأس العالم؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبح التوافر الأولي خلال المراحل الأولية محدودًا للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس السحوبات، هذه معاملات تتم في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ستُقام 104 مباراة على مدار 39 يومًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

لأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

أين ستقام كأس العالم 2026؟

المدن/الملاعب المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي: