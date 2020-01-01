هل تلقى أحمد موسى عروضًا؟ النصر يوضح

هل يرحل أحمد موسى عن صفوف النصر؟

انتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، عن اقتراب رحيل النيجيري أحمد موسى، جناح نادي النصر السعودي، من الرحيل عن ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد تلقيه بعض العروض الرسمية.

بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن النصر يسعى للتخلص من أحمد موسى، بعد المستوى الباهت الذي ظهر به مع الفريق مؤخرًا، بالإضافة إلى المقابل المادي الكبير الذي يحصل عليه، وذلك لضم لاعب أجنبي مميز بدلًا منه.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن نادي النصر نفى تلقيه أي عروضًا خلال الفترة الماضية، من أجل كسب خدمات أحمد موسى مهاجم الفريق، سواء بالإعارة أو بشراء ما تبقى من عقده.

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نادي النصر أضاف للصحيفة: "الوقت لا يزال مبكرًا من أجل الحديث عن الانتقالات والتعاقدات الجديدة، لأن الموسم الرياضي لم ينته بعد".

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وتابع: "كل ما أستطع التأكيد عليه، هو أن إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت ستحافظ على كافة اللاعبين الذين يخدمون الفريق خلال الفترة الماضية".

وكانت إدارة نادي النصر، قد تلقت عرضين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، من أجل الحصول على خدمات أحمد موسى، من ناديي كراسنودار الروسي، وقاسم باشا التركي، ولكن تم رفضهما لحاجة الفريق لخدماته.