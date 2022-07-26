هل تقلب موازين القضية؟ .. مفاجأة في رد الاتحاد على لجنة الاحتراف

القضية مازالت منظورة في الاتحاد السعودي

كشفت جريدة المدينة السعودية عن فحوى رد الاتحاد القانوني على لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم بخصوص قضية التسريبات الصوتية، مشيرة إلى أنها حملت مفاجأة قد تقلب موازيين القضية تمامًا.

أين وصلت قضية التسريبات بين النصر والاتحاد؟

النصر كان قد تقدم بشكوى ضد الاتحاد ومديره التنفيذي حامد البلوي ومدير الكرة مشعل السعيد متهمًا إياهم بالتواصل مع حمدالله خلال سريان عقده معه لتحريضه على التمرد وفسخ عقده والانضمام للعميد، وقد دعم شكواه بتسجيل صوتي يجمع اللاعب مع إداريي النادي الجداوي.

النصر فسخ عقد حمدالله في نوفمبر الماضي وانضم بعدها اللاعب إلى الاتحاد في صفقة انتقال حر، وبعد أسابيع من تألقه انفجرت قضية التسريبات ليبدأ منحنى أداء الهداف المغربي وفريقه بالانخفاض حتى خسرا صراع اللقب لصالح الهلال.

الاتحاد كان قد نفى صحة تلك التسجيلات في البداية، ومن ثم وبعد ثبوت صحتها رفض التعاون مع اللجنة بحجة أنها غير مختصة بالتحقيق في القضية لأنها ذات بُعد دولي ومنظورة في فيفا.

وقد عقدت اللجنة يوم الخميس الماضي جلسة استماع بحضور البلوي والسعيد لتقديم أقوالهم في القضية، لكن الثنائي أصر على عدم الرد لعدم اختصاص اللجنة في النظر بالقضية، وقد عادت اللجنة وخاطبت الاتحاد يوم أمس ومنحته مهلة حتى اليوم الإثنين لتقديم رده النهائي على ما اتهم به.

الاتحاد أرسل بالفعل ردًا قانونيًا على كل الاتهامات الموجهة له للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، ومن المتوقع صدور القرارات المنتظرة خلال الأسبوع القادم.

ما هي مفاجأة الاتحاد في رده على لجنة الاحتراف؟

المدينة أوضحت أن الاتحاد خلال رده على ما أثير ضده من اتهامات خلال جلسة الاستماع الأخيرة كشف عن كافة التفاهمات التي توصل إليها مع النصر حول انتقال حمدالله لصفوفه.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاديين أوضحوا خلال خطابهم كافة التفاصيل الدقيقة لكل التفاهمات والاتفاقات التي تمت مع الإدارة النصراوية حول التعاقد مع الهداف المغربي.

العديد من القانونيين كانوا قد أكدوا أن إثبات الاتحاد لوجود مفاوضات مع النصر لضم حمدالله قد يُنقذه من تهمة التحدث مع اللاعب خلال سريان عقده مع ناديه، وهذا تمامًا ما بنى العميد رده عليه في خطابه للجنة الاحتراف.