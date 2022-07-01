هل تقترب الصفقة من الفشل؟ بايرن يضع برشلونة أمام الأمر الواقع وليفاندوفسكي بدأ التذمر!

ليفاندوفسكي يخطر برشلونة بسرعة حسم الصفقة

رغم تطمينات برشلونة للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بأنه سوف يبرم معه التعاقد هذا الموسم، إلا أن الأمور لا تسير على ما يرام.

البولندي بدوره يطلب من برشلونة إنهاء الأمور بسرعة لأنه لا يريد العودة إلى ميونخ، ويريد تجنب التوتر الذي سيحدث حال لم يتم برشلونة التعاقد قبل بدء الموسم التحضيري لبايرن ميونخ في 12 يوليو المقبل.

بايرن ميونخ من ناحيته غير مستعد للتنازل عن تلقي 75 مليون يورو بحد أدنى لترك البولندي.

ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن برشلونة لا يعتزم دفع أكثر من 40 مليون يورو في الوقت الراهن لضم ليفاندوفسكي، في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تضرب البلوجرانا.

برشلونة أخطر ليفاندوفسكي بالتريث والصبر، مؤكدًا أنه سيبرم معه التعاقد إن عاجلًا أو آجلًا هذا الصيف، بل إن رئيس برشلونة جوان لابورتا اتصل بليفاندوفسكي شخصيًا لشرح الأمر له، لكن البولندي متعجل للغاية على إنهاء الأمور كافة.

بايرن ميونخ لا يريد أن يتم لي ذراعه في هذه الصفقة، خصوصًا مع الوكيل بيني زهافي الذي لم يعد الألمان يثقون فيه، بعدما فعله الصيف الماضي في ملف ديفيد ألابا، وما يفعله الآن مع روبرت ليفاندوفسكي.

المهاجم البولندي سئم من الانتظار، ما أشيع حول صدفة جمعته بالمدرب تشافي هيرنانديز في أحد المطاعم الإسبانية أين يقضي ليفاندوفسكي إجازته، وعدم حديثهما حتى مع بعضهما البعض، يبين أن البولندي يمر بفترة كبيرة من التوتر في الوقت الراهن.

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