هل تفوز السعودية على الأرجنتين في كأس العالم؟ الفراج يرد

الأخضر أمام مواجهات صعبة في مونديال قطر

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن توقعه بشأن مسيرة المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، وذلك عندما يلعب أمام الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

ما هو توقع الفراج بشأن مسيرة منتخب السعودية بالمونديال؟

الفراج قال خلال تصريحات عبر برنامجه "أكشن مع وليد" عبر قناة إم بي سي أكشن: "عندما ترى أسماء الفرق التي نلعب أمامها قبل كأس العالم، تجد أن الهدف هو تكتيكي بحت، لأن المدرب يريد أن يجرب طريقة لعب معينة".

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وعن مواجهة الأرجنتين قال الفراج: "مسألة الفوز على الأرجنتين موضوع صعب وليس مستحيلًا، وعندما يخسر المنتخب السعودي منه لن يحزن أحد، وإذا حققنا التعادل سنسعد بكل تأكيد".

وتابع: "مواجهة الأرجنتين والمكسيك اللهم لا أسألك رد القضاء، ومنتخب بولندا نتمنى أن نتعادل معها، ونحن سنذهب إلى كأس العالم من أجل تقديم أداء جيد أكثر من المنافسة".

واختتم وليد الفراج تصريحاته قائلًا: "لن ندخل في دوامة بعد كأس العالم إذا خسرنا المباريات الثلاث، كما حدث في النسخ الماضية، ولكن أهم شيء عدم الخسارة بخماسيات ورباعيات، لأننا أخذنا جرعة بما يكفي في هذا الملف".

منتخب السعودية يستعد للمونديال في الإمارات

وأعلن الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، عن قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر الإعدادي الأخير لكأس العالم قطر 2022. تعرف عليها من هنا

المعسكر سينطلق في 17 من أكتوبر الجاري ويستمر حتى 10 نوفمبر المقبل، ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الإعداد لمونديال قطر.

وسيخوض خلاله المنتخب السعودي خمس مباريات ودية أمام مقدونيا (22 أكتوبر)، ألبانيا (26 أكتوبر)، هندوراس (30 أكتوبر)، أيسلندا (6 نوفمبر)، وأخيرًا بنما (10 نوفمبر).

جدير بالذكر أنه من المقرر أن ينافس الأخضر في كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة التي تضم الأرجنتين، بولندا والمكسيك.

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