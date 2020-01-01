هل تُطبق قوانين التنس والسلة في كرة القدم؟

الأمر في يد الفيفا الآن..

تقدم مسؤولو الاتحاد الإيطالي باقتراح إلى الاتحاد الدولي "فيفا" من أجل السماح لمسؤولي الأندية بمراجعة قرارات تقنية الفيديو على طريقة التنس وكرة السلة.

الاقتراح هو غير رسمي حتى اللحظة، ولكن الأمر في يد مجلس الاتحاد الدولي المنوط به إجراء التعديلات والمناقشات على قوانين كرة القدم.

وأصدر الاتحاد الإيطالي بيانًا عن الأمر بقوله "تلقى الاتحاد الإيطالي العديد من الاقتراحات والأسئلة من الأندية في الآونة الأخيرة حول تقنية الفيديو وأرسلنا للاتحاد الدولي من أجل البت في الأمر.".

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وأضاف الاتحاد "الاتحاد الدولي سيقرر الأمر فيما يتعلق بإدخال التحدي للأندية (طلب مراجعة القرار من قبل الأندية) وفقًا للطرق التقليدية المتبعة من مجلس الاتحاد.".

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الاتحاد الإيطالي دومًا ما كان مكانًا للأفكار المشابهة، فكان هو أول اتحاد يقوم بتدريب حكامه على استخدام الفار في 2017، إلى جانب أنه من أوائل الدول التي طُبقت فيها التقنية بشكل رسمي.

التحدي هو قانون موجود ومشهور في التنس وكذلك كرة السلة، وأتى الاقتراح نتيجة اعتراض عدد كبير من الأندية على عدم قدرتهم على مراجعة القرارات مع الحكام.

يذكر أن القانون الحالي لا يُجبر حكم المباراة على مراجعة قرار نتيجة لطلب اللاعبين، أما إذا طُبِّق فسيتعين على الحكم النزول لرغبة الأندية في مراجعة حالات بعينها.

