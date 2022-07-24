هل تصدق توقعات المريسل؟ .. "حمدالله يُريد الرحيل عن الاتحاد"

مستقبل النجم المغربي على صفيح ساخن

كشف أحمد النباط رئيس جمعية اللاعبين القدامى عن رغبة عبد الرزاق حمدالله الرحيل عن صفوف ناديه الاتحاد قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي.

حمدالله أثار جدلًا واسعًا حين فسخ النصر عقده في نوفمبر الماضي ثم انضم بعدها للاتحاد في صفقة انتقال حر خلال يناير 2022، ولكن الجدل الأكبر كان عند ظهور تسريبات صوتية لمحادثات تجمعه مع حامد البلوي المدير التنفيذي للنادي الغربي رآها النصراويون تحريض على التمرد وفسخ العقد وتقدموا بشكوى ضد الأطراف جميعًا.

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النباط أوضح خلال حديثه لبرنامج الحصاد الرياضي أن حمدالله مستاء مما يحدث معه حاليًا ويُفكر جديًا بالرحيل عن الدوري السعودي وإكمال مسيرته الكروية في بلد آخر.

وأضاف "موضوع حمدالله تم تداوله كثيرًا وإن كان هناك حديث عن مفاجأة فهي تفكير حمدالله في الرحيل نهائيًا عن الدوري السعودي بسبب الأجواء الحالية المحيطة به وما حدث معه في النصر والاتحاد".

تابع "هو لاعب هدفه لعب كرة القدم ولا يهتم بما يحدث خارج الملعب، سواء تسريبات صوتية أو قضايا أو غيرها، بجانب أن مدة القضية طالت كثيرًا واللاعب مستاء من ذلك".

تصريح النباط يتوافق مع توقعات الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل الذي ألمح مؤخرًا إلى رحيل اللاعب وانتقاله للدوري الإماراتي، حيث أعاد نشر تغريدة تتضمن مقطع فيديو له يُشير خلاله إلى ذلك.

تذكرون هذا الخبر اللي كان عن جارديم و عبدالرزاق حمدالله !؟

ركزوا على التاريخ و ركزوا على الاخبار اللي راح تنتشر خلال ساعات

. https://t.co/tNISuwUyI6 — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) July 23, 2022

يُشار إلى أن حمدالله بدأ مشواره مع الاتحاد بامتياز وساهم في جمع نقاط صعبة بأهدافه الحاسمة وعلى رأسها الهاتريك ضد الأهلي في ديربي جدة، لكن مستواه تراجع بشكل ملحوظ في الجولات الأخيرة بعد ظهور التسريبات الصوتية وحصاره من الإعلام النصراوي وتقدم ناديه السابق بشكوى ضده.

العديد من الاتحاديين يرون أن الهداف المغربي لعب دورًا في خسارة لقب الدوري لصالح الهلال رغم تصدر جدول الترتيب لـ90% من عُمر المسابقة، خاصة بأدائه الضعيف وإهداره للفرص في مباراة الكلاسيكو الحاسمة ومواجهة الطائي التي خسرها الاتحاد 1-0 وكانت نقطة التحول في الصراع.