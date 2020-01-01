هل تراجع مستواه؟ .. أين يقع ترتيب صلاح بين أفضل الأجنحة بالعالم؟

تعرف على ترتيب محمد صلاح بين أفضل الأجنحة في أكبر أندية ودوريات أوروبا والعالم.

يمر النجم المصري محمد صلاح بسنوات مميزة في مسيرته الكروية حيث قدم مستويات مذهلة رفقة ليفربول منذ أن انضم لصفوف الريدز في 2017.

المستويات التي قدمها صلاح في الموسم الأول له رفقة ليفربول لم تستمر في الموسم الثاني، وتراجعت بشكل واضح في الموسم الثالث.

في الأسطر المقبلة سنستعرض معًا مقارنة رقمية بين أفضل أجنحة أوروبا ومحمد صلاح لهذا الموسم نستعرض من خلالها ما حققوه جميعًا من أرقام هجومية منذ أغسطس الماضي.

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الأكثر مشاركة - محمد صلاح يتفوق

على مستوى الجناح الأكثر مشاركة بين أهم الأجنحة في العالم بالوقت الحالي يأتي محمد صلاح في المركز الأول بـ 40 مباراة، وهو ما ينعكس على مدى أهميته لفريقه ليفربول:

اللاعب عدد المشاركات محمد صلاح 40 رحيم سترلينج 39 ساديو ماني 38 أنطوان جريزمان 37 رياض محرز 37

الأكثر تهديفًا - يتفوق على ماني ومحرز وغيرهم

على مستوى الأكثر تهديفًا في العالم ولو بحثنا عن أفضل الأجنحة في كل الدوريات سنجح أن ثلاثة فقط هم من يتفوقوا عليه في ذلك الجانب هم ليونيل ميسي وكريسيانو رونالدو وكيليان مبابي بينما يحل صلاح رابعًا بـ 20 هدفًا.

اللاعب عدد الأهداف كيليان مبابي 30 كريستيانو رونالدو 25 ليونيل ميسي 24 محمد صلاح 20 رحيم سترلينج 20

الصناعة - ضمن أفضل خمسة

النجم المصري يعد ضمن أفضل خمسة أجنحة على مستوى صناعة الأهداف في الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مباشر خلف ليونيل ميسي وكيليان مبابي ورياض محرز وسيرج جنابري، بواقع تسعة أهداف.

اللاعب عدد الصناعات ليونيل ميسي 16 كيليان مبابي 13 ريال محرز 12 سيرج جنابري 11 محمد صلاح 9

الفرص الكبيرة المصنوعة - يتفوق على نيمار وسترلينج ومبابي

يحل صلاح المركز الرابع بالنسبة لعدد الفرص الكبيرة التي صنعها لزملائه في الفريق، بواقع 67 صناعة خلف ليونيل ميسي المتصدر وويليان ورياض محرز.

اللاعب عدد الفرص المصنوعة ليونيل ميسي 81 ويليان 73 رياض محرز 71 محمد صلاح 67 ساديو ماني 60

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معدل تحويل التسديدات لأهداف - ليس الأفضل

لا يعد صلاح الأفضل في ذلك الجانب فيسبقه عدد كبير من أهم أجنحة أوروبا في تلك المقارنة بعدما نجح في تحويل 18٪ فقط من الفرص المتاحة له لأهداف في المركز الـ 13.

الفرص الكبيرة المهدرة - معدل سيئ

أهدر النجم المصري هذا الموسم 19 فرصة محققة للتسجيل كانت لتضاعف عدد أهدافه، لكنه ليس الأسوأ، فماني أهدر أكثر منه ورحيم سترلينج وكيليان مبابي أيضًا.

اللاعب عدد الفرص المهدرة كيليان مبابي 28 رحيم سترلينج 24 ساديو ماني 20 محمد صلاح 19 ليونيل ميسي 17

المراوغات - الأفضل بالدوري الإنجليزي

لو استبعدنا أداما تراوري (نظرًا لكونه يلعب بأحد فرص وسط الترتيب) والذي يعد الأفضل في المراوغات بالعالم هذا الموسم، سنجد أن محمد صلاح هو ثاني أكثر جناح يكمل مراوغات في إنجلترا لهذا الموسم بواقع 83مراوغة.