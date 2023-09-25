هل تدخل رونالدو؟ كشف حقيقة مفاوضات النصر ودي خيا

بعض المصادر تحدثت عن إمكانية انضمام حارس المرمى للنصر

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كشفت صحيفة الرياض السعودية عن حقيقة ما أثير مؤخرًا حول مفاوضات النصر مع حارس المرمى دافيد دي خيا، والذي غير مرتبط بأي نادٍ حاليًا بعد رحيله عن مانشستر يونايتد بنهاية عقده.

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النصر حاول التعاقد مع حارس المرمى الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير لكنه رفض تمامًا الرحيل عن أوروبا والتوجه إلى السعودية، وقد أفادت عدة مصادر مؤخرًا إلى أنه قد يتجه للاعتزال حال لم يصله العرض المناسب من أحد أندية القارة العجوز.

عدة مصادر كانت قد أشارت إلى أن كريستيانو رونالدو تدخل وتواصل مع دي خيا لإقناعه باللعب مع النصر، لكن صحيفة الرياض نفت ذلك تمامًا وأكدت عدم وجود أي رغبة لدى النادي السعودي في التعاقد مع دي خيا.

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الرياض أكدت على أن إدارة النصر تثق تمامًا في حارس المرمى السعودي نواف العقيدي وقدرته على حماية عرين الفريق حتى عودة المصاب دافيد أوسبينا.

يُشار إلى أن النصر ض أوجستين روسي بالإعارة خلال يناير الماضي لكنه رحل بنهاية الموسم دون أن يلعب كثيرًا لتواضع مستواه وتقديم العقيدي لأداء قوي على أرض الملعب.

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