من الوارد أن تشهد بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم مباراة فاصلة تحدد البطل للمسابقة، في حادثة هي الأولى من نوعها في إنجلترا.

ويتصدر جدول الترتيب حاليًا مانشستر سيتي بفارق الأهداف عن ليفربول مع وجود مباراة إضافية له تلعب الليلة ضد وولفرهامبتون.

وسير المواجهات حاليًا ونتائجها، قد يتيح لنا سيناريو جديد على متابعي المنافسة الإنجليزية، حيث قد يضطر اتحاد كرة القدم لإقامة مباراة فاصلة، لتحديد هوية المنتصر.

ماذا عن نظام الدوري الإنجليزي؟

تحتكم البطولة الإنجليزية في تحديد البطل عبر عدد النقاط المحقق، كأي بطولة دوري، وفي حالة التساوي بين الفريقين، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف.

وإن كانت الكفة متساوية من جديد، يتم النظر إلى الأهداف المسجلة لكل فريق دون النظر إلى الأهداف المستقبلة.

وأخيرًا المواجهات المباشرة، وفي حالة التساوي مجددًا في نفس النتيجة، يتم اللجوء إلى لقاء فاصل من ينتصر فيه يحصل على لقب الدوري.

كيف يصل ليفربول ومانشستر سيتي إلى مباراة فاصلة؟

تحقيق سيناريو المباراة الفاصلة سيكون معقدًا للغاية، وله عدة احتمالات، لعل أبرزها ما سوف نعرضه الآن.

يتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب حاليًا بحصوله على 86 نقطة، ومتبقي له 3 مباريات، وفارق الأهداف 68+، كما سجل 89 هدفًا.

فيما يقع ليفربول في المركز الثاني بحصوله على 86 نقطة مع تبقي مواجهتين فقط، وفارق الأهداف 65+، واستطاع أن يسجل 89 هدفًا.

ويواجه السيتي فريق وولفرهامبتون اليوم خارج أرضه، وإذا خسر بنتيجة (1-0)، ثم انتصر على وست هام في الجولة المقبلة بنتيجة (1-0)، ثم فاز في الجولة النهائية على أستون فيلا بنتيجة (3-2)، سيكون قد وصل للنقطة 92، مع فارق أهداف 69+، ويكون سجل مجمل الأهداف 93 هدفًا.

وإذا فاز ليفربول في لقاء ساوثامبتون بنتيجة (2-0)، ثم لقاء وولفرهامبتون بنتيجة (2-0) أيضًا، سيصل للنقطة 92، مع فارق أهداف 69+، ويكون سجل مجمل الأهداف 93 هدفًا.

مع العلم أن مواجهتي الذهاب والإياب من بطولة الدوري بين الفريقين قد انتهت بنفس النتيجة، وهي التعادل الإيجابي (2-2).

وفي هذه الحالة الفريدة من نوعها، سيواجه ليفربول مانشستر سيتي في لقاء فاصل، يتحدد من خلاله هوية البطل للنسخة الحالية من الدوري.

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