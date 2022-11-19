هل تحرم الإصابة رونالدو من لقاء غانا في كأس العالم؟

ما موقف كريستيانو من الإصابة؟

عاد نجم البرتغال ومانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو من جديد إلى تدريبات المنتخب، بعدما غاب عن مباراة الإحماء لكأس العالم بسبب مشكلة في المعدة حسب المدير الفني فرناندو سانتوس.

كريستيانو رونالدو لم يشارك في لقاء نيجيريا الودي بسبب مشاكل صحية – بحسب مدربه فيرناندو سانتوس – والتي انتهت بفوز البرتغال برباعية نظيفة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ رونالدو ظهر في التدريبات بصورة جيدة ولا يوجد ما يمنع مشاركته في لقاء غانا بالجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة يوم الخميس المقبل.

رونالدو أكثر الجدل في الآونة الأخيرة بعد حواره مع بيرس مورجان والذي انتقد فيه العديد من الأمور التي تخص مانشستر يونايتد، مما ينذر برحيله في يناير المقبل.

وبحسب التقارير، فإنّ حواره مع مورجان أثّر عليه أيضًا في معسكر المنتخب البرتغالي وتسبب في شقاق مع بعض اللاعبين من بينهم برونو فيرنانديز وكانسيلو.

البرتغال تتواجد في المجموعة الأخيرة رفقة أوروجواي وغانا وكوريا الجنوبية.