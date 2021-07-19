هل تتقدم أندية الدوري السعودي؟ .. الأهلي يُحدد شرط التخلي عن ديانج

دبابة الأهلي قد يرحل هذا الصيف

لفت المالي أليو ديانج أنظار الجميع منذ انضمامه للأهلي قادمًا من مولودية الجزائر صيف 2019، إذ ساهم بقوة في فوز الفريق بعدة ألقاب خلال الموسمين الأخيرين وأبرزهم لقبي دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي والدوري المصري.

وارتبط لاعب الوسط بالرحيل عن الأهلي هذا الصيف، وقد تحدثت المصادر الإخبارية عن عروض كبيرة من الخليج وأوروبا، لكن الأهلي أكد مرارًا وتكرارًا أنه ليس للبيع.

أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات في النادي المصري اعترف بوجود عروض لديانج، وقد حدد شرطًا وحيدًا لرحيله عن القلعة الحمراء هذا الصيف.

ما هو شرط الأهلي للتخلي عن أليو ديانج؟

أمير توفيق أكد وجود عروض على طاولة الأهلي للتعاقد مع ديانج، لكنه شدد على عدم نية النادي التفريط به هذا الصيف.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "الدرجة التالتة" أن الشرط الوحيد لرحيل ديانج أو غيره من لاعبي الأهلي هذا الصيف هو وجود عرض من المستحيل رفضه.

ولم يُحدد المسؤول البارز في الأهلي قيمة هذا العرض "المستحيل رفضه"، لكن بعض المصادر أشارت إلى أن الأهلي يرغب في الحصول على 8-10 ملايين يورو مقابل اللاعب صاحب الـ23 عامًا.

ماذا قدم ديانج مع الأهلي منذ انضم إليه؟

لعب ديانج مع الأهلي 82 مباراة في مختلف البطولات المحلية والقارية بجانب كأس العالم للأندية، وقد سجل خلالها 3 أهداف وصنع 7 آخرين.

أدوار ديانج الدفاعية في وسط الملعب كانت ممتازة للغاية مع الفريق الأحمر، خاصة قدرته على استعادة الكرة وإفساد هجمات المنافسين ورقابة أهم مفاتيح لعبهم، هذا بجانب إجادته التمرير والاستلام تحت الضغط والتقدم أحيانًا لدعم الهجوم.

من النادي السعودي الذي يحتاج ديانج؟

يُمكن الجزم أن ديانج سيكون مفيدًا لجميع كبار الدوري السعودي، خاصة أنه أفضل فنيًا وبدنيًا من لاعبي الوسط الأجانب في تلك الأندية.

ديانج قادر على أن يكون أفضل معوض لكريم الأحمدي في الاتحاد، وقادر كذلك على أن يُقدم أداءً أفضل من جوستافو كويلار وبيتروس مع الهلال والنصر على الترتيب.

النادي الذي سيُحدث نقلة نوعية في جودة وسط ملعبه بالتعاقد مع ديانج هو الأهلي، نظرًا لحاجته للاعب قوي دفاعيًا في وسط الملعب الموسم القادم.

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