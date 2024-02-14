هل تتصاعد الأمور؟ آخر تطورات شكوى خيتافي ضد بيلينجهام بسبب جرينوود!

ريال مدريد ليس مستعدًا لفقدان أهم لاعبيه

قررت رابطة الدوري الإسباني تحويل شكوى خيتافي حيال إساءة جود بيلينجهام نجم ريال مدريد للاعب فريق ملعب كولوسيوم ألفونسو بيريز، ماسون جرينوود، إلى لجنة المسابقات.

الشكوى تتعلق بوصف بيلينجهام مواطنه الإنجليزي بأنه "مغتصب" الأمر الذي التقطته كاميرات التلفاز، بينما ذهب البعض إلى أن الكلمة التي صدرت عن بيلينجهام لم تكن سوى كلمة "قمامة".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل



الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتريد رابطة الدوري الإسباني التزام الصمت بشأن نتيجة التقرير الذي تم إعداده من قبلها، لكنها أبلغت لجنة المنافسات بكل حيثياته، وتركت الأمر لهم لحسم الملفا.

إذا تم اعتماد الاحتمال الأول، فإن بيلينجهام يكون قد لوح للاعب خيتافي بملف سابق له علاقة بقضايا عنف جنسي اتهم فيها جرينوود، لكن تمت تبرئة ساحته منها جميعًا.

لكن الأمر ترتب عليه رحيله عن مانشستر يونايتد، النادي الذي تكون فيه جرينوود والذي كان يتوقع أن يكون نجمًا له في الوقت الراهن لولا سير هذه الأزمة.