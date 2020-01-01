هل تؤمن بالحياة بعد طلب الرحيل؟ .. صدام منتظر بين ميسي وكومان في برشلونة

ماذا بعد تأكيد ميسي على استمراره؟ وكيف ستكون الأمور بينه وبين المدرب رونالد كومان.

أكد ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة على استمراره مع النادي خلال الموسم المقبل بعد كل ما قيل حول رحيله في الأيام الماضية.

جاء هذا في حوار صحفي خاص تحدث خلاله ميسي مع النسخة الإسبانية من جول.كوم، وأكد خلاله أن قراره بالرحيل كان لعدة أسباب.

أبرز الأسباب كانت تخص علاقته مع إدارة النادي، وفشلهم في تحسين وضع الفريق على المستوى الرياضي خلال السنوات الماضية.

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قال ميسي في حواره بالأمس: "بكل تأكيد لقد كان القرار صعبًا للغاية بالنسبة لي، ولم يكن بسبب نتيجة مباراة بايرن ميونخ وكان هناك العديد من العوامل، لقد قلت دائمًا أنني أريد أن ينتهي بي الحال هنا، وأنني أريد مشروع يحقق الألقاب لنستمر في كتابة أسطورة برشلونة".

وأضاف: "الحقيقة أنه لم يكن هناك أي مشروع في برشلونة منذ فترة طويلة، هناك بعض المراوغات والتغطية للثغرات، وكما قلت من قبل ما أبحث عنه هو الخير دائمًا لعائلتي وللنادي".

وأكد أن استمراره سيكون فقط بسبب حبه لبرشلونة ولعدم قدرته على دفع مبلغ الشرط الجزائي الذي يسمح له بالخروج دون الدخول في مشاكل قضائية.

وفي هذا الصدد قال ميسي: "لقد أخبرني الرئيس أن الطريق الوحيد لرحيلي هو دفع 700 مليون يورو، وذلك الأمر مستحيل، وكان هناك طريقًا آخر للرحيل عن طريق المحاكم، لكنني لن أقف أمام برشلونة أبدًا في ذلك الموقف، لأنني أحب ذلك النادي بعد كل ما منحوني إياه منذ وصولي".

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لكن ماذا بعد بقاء الأرجنتيني؟ وكيف ستكون العلاقة بينه وبين المدير الفني الجديد للفريق رونالد كومان؟

كومان الصدامي

كومان نفسه دائم المديح في ليونيل ميسي، من قبل حتى أن يتولى تدريب برشلونة، فالرجل يشجع النادي الكتالوني، ويحب كرة القدم، ومن الطبيعي أن تكون كلماته عن الأرجنتيني بذلك الشكل.

لكن بعد أن تولى تدريب برشلونة خرجت الأنباء أن كومان أخبر ميسي في اجتماعهم المنفرد أن امتيازاته في برشلونة وفي غرف الملابس قد انتهت.

الجميع يعلم أن كومان رجل صدامي في الأساس ومشاكله مع النجوم لا تنتهي، إلا في منتخب هولندا فرأيناه أفضل حالًا خلال فترته هناك مع كل من دربهم من نجوم.

لذلك التسريبات الخاصة بالاجتماع بينه وبين ميسي ربما تكون منطقية بعض الشيء بالنسبة لعدد ليس بالقليل من الجماهير وفيها بعض الحقيقة.

طبيعة شخصية المدير الفني الجديد لبرشلونة تجعلنا ننتظر أي شيء خلال الموسم الجديد، وربما نسمع عن مشاجرة جديدة في غرف ملابس الفريق بين المدرب وأحد النجوم.

احتياجات المدرب الجديد وأسلوب اللعب وأبواب جديدة للصدام

احتياجات كومان الفنية وأسلوب اللعب الخاص به قد تفتح باب لصدام جديد بينه وبين ليونيل ميسي قائد برشلونة في الأسابيع القليلة المقبلة.

كومان أكد في تصريحات صحفية على ضرورة مشاركة أنطوان جريزمان في مركزه الأساسي بعيدًا عن الجناح الأيسر، وهو ما قد يصعب الأمور على ليونيل ميسي الذي يحب التواجد في العمق.

كذلك أكدت تقارير عديدة أن المدرب الهولندي مقتنع بعدم وجود إمكانية لدى فيليبي كوتينيو للدفاع، مما يجعل من وجود البرازيلي مع ميسي في الملعب أمرًا صعبًا، فيكفي لاعب واحد لا يدعم الفريق دفاعيًا.

حتى أن طريقة لعب كومان المفضلة 4-2-3-1 ليست الأفضل بالنسبة للنجم الأرجنتيني الذي اعتاد اللعب في نظام 4-3-3 الذي شكل هوية برشلونة طوال العقود الماضية.

ضف لذلك محاولات كومان لضم الثنائي ممفيس ديباي في الهجوم بدلًا من لاوتارو مارتينيز، وجورجينيو فينالدوم في الوسط بدلًا من تياجو ألكانتار.

كل تلك الخطوات لن تساعد في تحسين الأجواء بين ميسي وكومان، بالأخص بعدما انتقد الأرجنتيني طريقة دعم الفريق في سوق الانتقالات بشكل واضح خلال حواره.

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صدام آخر منتظر بسبب القيادة

كومان لا يعتمد على الأقدمية في نظام اختيار قائد الفريق، وكان هناك تلميحات في الصحف خلال الأيام الماضية حول موقف المدرب الهولندي من حمل ليونيل ميسي لشارة القيادة.

في هولندا اعتمد كومان على اختيار لاعب بشخصية قيادية، فوضح فيرجيل فان دايك قائدًا للفريق، ومن خلفه جورجينيو فينالدوم.

فهل يتمرد كومان على النظام التاريخي لشارة القيادة في برشلونة، ويزيد من نيران التوتر بينه وبين ميسي في الأيام المقبلة، بالأخص بعدما طلب الأرجنتيني الخروج من برشلونة؟ أم يحاول المدرب احتواء غضب ميسي الذي هاجم الإدارة بكل ما أوتي من قوة قبل ساعات قليلة سعيًا لمستقبل أطول في برشلونة ولنجاحات غير متوقعة هذا الموسم؟