هل تأجلت مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2021-22؟

تم الكشف عن مواعيد مباريات الجولة التاسعة في الدوري الإسباني 2021-2022، باستثناء مباراتي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، فهل تم تأجليهما؟

أعلنت رابطة الدوري الإسباني عن مواعيد انطلاق مباريات الأسبوع التاسع، لكن لم يتم تحديد موعد مباراتي ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو وأتلتيكو مدريد ضد غرناطة.

لم يخرج أي تأكيد من أي جهة رسمية يشير إلى تأجيل المباراتين، وأعاد ذلك للذاكرة ما حدث في سبتمبر الماضي، عندما طلبت رابطة الليجا تأجيل مباراة برشلونة وإشبيلية لكن الاتحاد الإسباني رفض.

اتجهت الرابطة بعد ذلك للمحكمة الرياضية، والتي أقرت بتأجيل المباراة لانشغال عدد من لاعبي الفريقين بتمثيل منتخباتهم في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية، والتي انتهت قبل بداية الجولة الرابعة بساعات.

وبعد عدم الإعلان عن موعد مباراتي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، هل يتم تأجيلهما كما حدث في سبتمبر الماضي؟

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ما هو موعد الجولة التاسعة في الدوري الإسباني؟

بحسب إعلان رابطة الدوري الإسباني، ستبدأ الجولة التاسعة يوم السبت 16 أكتوبر وستنتهي في 18 أكتوبر 2021.

بعد انتهاء الجولة بيومٍ واحد فقط، ستنطلق مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

MODIFICACIÓN | El #LevanteGetafe se disputará finalmente el próximo sábado 16 a las 18.30H. pic.twitter.com/m5pih4XZ6Z — LaLiga (@LaLiga) October 5, 2021

ما هي مواعيد تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية؟

ستُلعب في التوقف الدولي في أكتوبر 3 جولات في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية.

البداية ستكون الجولة 11 التي ستقام في 8 أكتوبر، وبعدها بيومين ستلعب مباريات الجولة الخامسة، وسيكون الختام بالجولة 12 التي ستلعب يومي 14 و15 أكتوبر 2021.

هل تأجلت مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني؟

لم يتم تأجيل مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو ومباراة أتلتيكو مدريد وغرناطة بشكلٍ رسمي حتى الآن، لكن يُمكن القول أنها في طريقهما للتأجيل.

صحيفة ماركا الإسبانية تحدثت في سبتمبر الماضي عن المباراتين، وأشارت إلى أن رابطة الدوري الإسباني طلبت بالفعل من الاتحاد الإسباني التأجيل، لكنها لم تتحدث عن رد الأخير.

لكن بالعودة لما حدث في الجولة الرابعة في سبتمبر، يمكن القول أن المباراتين ستؤجلان، ففي حالة رفض الاتحاد ستتجه الرابطة للمحكمة التي سيكون قرارها مشابه للسابق لتواجد نفس الأسباب.