هل بينهم أبو جبل؟ .. مرتضى منصور: هؤلاء الـ6 وافقوا على تجديد عقودهم مع الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن أسماء 6 من لاعبي الفريق وافقوا على تجديد عقودهم مع النادي، والتي تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

الرئيس كان قد منح اللاعبين الذين تنتهي عقودهم الصيف المقبل فرصة أخيرة للموافقة على تجديد عقودهم وإلا سيُفتح لهم باب الرحيل، وقد كشف اليوم عن الأسماء التي أبدت رغبتها بالبقاء.

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وتبرز أسماء طارق حامد ومحمد أبو جبل وأشرف بنشرقي ضمن المجموعة التي تنتهي عقودها في يونيو القادم، خاصة أن الثلاثي ارتبط بالرحيل لأندية أخرى في مصر والخليج العربي.

نجم الوسط كان قد ارتبط تحديدًا بالانضمام إلى بيراميدز، فيما أكد الإعلام السعودي توقيع حارس المرمى لعقد مع نادي النصر، ويبدو بنشرقي مستهدفًا من أندية الإمارات وقطر مع حديث مقتضب عن إمكانية سعي النادي الأهلي المصري خلفه.

مرتضى منصور نشر مقطع فيديو عبر حسابه على يوتيوب اليوم الأحد وأعلن به أسماء 6 لاعبين أبدوا رغبتهم في التجديد، وهم عبد الرزاق سيسيه وعمر السعيد وحازم إمام ومحمد أبو جبل وطارق حامد وأشرف بنشرقي.

وقد قال في التفاصيل "تحدثت مع طارق حامد الذي تحدث لمدة ساعتين تقريبًا مع أمير مرتضى، وقد أبدى رغبته في التجديد، هو لاعب نحن نحتاجه وهو يحتاج الزمالك وسيُجدد عقده، كذلك بنشرقي أخبرني أن أخاه سيأتي غدًا ويتحدث مع أمير والبقية حول التجديد".

الرئيس كان قد أكد في تصريحات لقناة الإخبارية السعودية يوم أمس استمرار أبو جبل مع الزمالك للموسم القادم، نافيًا تمامًا أن يكون قد وقع عقدًا مع النصر.

يُشار إلى أن الزمالك تعاقد مؤخرًا مع المدرب البرتغالي جوزوالدو فيريرا لمدة موسم ونصف، والذي سبق أن توج مع الفريق بلقبي الدوري والكأس موسم 2014-2015.