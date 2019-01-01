هل بدأ كلوب في البحث عن بديل محمد صلاح في ليفربول؟

تقارير صحفية فرنسية تؤكد على اهتمام فريق ليفربول بالحصول على خدمات النجم نيكولاس بيبي لاعب فريق ليل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن وجود اهتمام متزايد من قبل فريق ليفربول بالحصول على خدمات اللاعب الإيفواري نيكولاس بيبي نجم فريق ليل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب" والتي أكدت أن يورجن كلوب المدير الفني للريدز أبدى اعجابًا كبيرًا للغاية باللاعب الشاب.

التاريخ يا صلاح! 🌟



ثاني لاعب عربي يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد رابح ماجر. #أوروبا_مع_جول



pic.twitter.com/nulf8mVdpm — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١ يونيو ٢٠١٩

وكان نيكولاس بيبي قد قدم موسمًا مميزًا رفقة فريق ليل ونجح في قيادتهم لوصافة الدوري الفرنسي، ولفت أنظار كبار أوروبا له في الأشهر الأخيرة.

وأشارت تقارير صحفية سابقة لأن الموسم المنصرم هو الأخير لمحمد صلاح رفقة ليفربول، حيث يمتلك النجم المصري عدة عروض في الوقت الحالي.

رسالة إلى محمد صلاح.. حتى لا تخسر كل شيء

ولا تعد أخبار رحيل محمد صلاح عن صفوف ليفربول جديدة، حيث انتشرت بشكل كبير في أيضًا خلال الموسم الماضي الذي كان الأول له بقميص الريدز، إلا أن أنباء اهتمام الريدز بنيكولاس بيبي ترجح صحة تلك الأنباء المنتشرة مؤخرًا.

جدير بالذكر أن محمد صلاح كان قد حقق بطولته الأولى رفقة فريق ليفربول قبل أيام عندما نال لقب دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي.