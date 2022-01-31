هل انتهت كأس أمم إفريقيا له؟ ... الكشف عن إصابة حجازي مع مصر

كشفت مصادر صحفية مصرية عن حجم إصابة أحمد حجازي مدافع مصر والاتحاد السعودي، وكذلك موقفه من خوض آخر مباراتين للفراعنة في كأس أمم إفريقيا.

المدافع المخضرم كان قد غادر مباراة ربع نهائي البطولة القارية أمام المغرب للإصابة، والتي استطاع المصريون حسمها لصالحهم بهدفين مقابل هدف واحد في الأشواط الإضافية.

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الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن عقب اللقاء خضوع اللاعب، وزميله حارس المرمى محمد أبو جبل، لفحوصات طبية للتأكد من التشخيص المبدئي لإصابة كل منهما في العضلة الضامة.

موقع كورة بلس المصري نقل عن مصدر في المنتخب تأكيده أن إصابة حجازي قوية وصعبة، مشيرًا إلى غيابه الأكيد عن مباراة نصف النهائي أمام الكاميرون يوم الخميس القادم.

وحول إمكانية خوضه اللقاء الأخير، سواء المباراة النهائية أو لقاء تحديد المركز الثالث، قال المصدر "إصابة حجازي صعبة، مشاركته في النهائي حال تجاوز الكاميرون تظل محل شكوك".

وأفادت مصادر مصرية أخرى أن الجهاز الطبي للمنتخب المصري بدأ على الفور البرنامج العلاجي والتأهيلي لحجازي، وستتم مراقبة حالته الطبية واستجابته للعلاج خلال الأيام القادمة لحسم موقفه تمامًا من خوض المباراة الأخيرة للفراعنة في الكاميرون.

يُشار إلى أن مباراة نصف النهائي الأولى لكأس أمم إفريقيا ستجمع بوركينا فاسو مع السنغال يوم الأربعاء القادم، فيما ستلعب مصر أمام صاحب الملعب، الكاميرون، يوم الخميس، وستُقام المباراة النهائية وكذلك مواجهة تحديد المركز الثالث يوم 6 فراير المقبل.