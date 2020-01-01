هل انتهت أزمة حمدالله مع النصر؟.. المغربي يظهر في تدريبات العالمي

النصر يسعى لمطاردة الهلال في صدارة الدوري

ظهر المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي في تدريبات فريقه، بعد الأزمة التي ضربت علاقته بإدارة العالمي مؤخرًا.

حمدالله رفض عقوبة الغرامة التي وقعت عليه بسبب عدم التزامه بنظام البصمة بالحضور والإنصراف مثل اللاعبين الآخرين، ورفض الاتجاه إلى المجموعة لمواجهة الفيصلي.

وتعرض النصر للهزيمة أمام الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأبعدته عن الهلال صاحب الصدارة أكثر ووسعت الفارق بينهما.

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ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الإثنين، أن اللاعب تقبل العقوبة التي فرضت عليه مؤخرًا من إدارة النادي السعودي.

وأشارت التقارير إلى أن العقوبة الموقعة عليه والتي وصلت إلى 15 % من راتبه الشهري، حيث تغيب يومين عن التدريبات دون تقديم عذر.

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وأكدت الصحيفة أن اللاعب قدم اعتذارًا للجهاز الفني ونظيره الإداري وزملائه اللاعبين عما بدر منه قبل خوض التدريبات بشكل طبيعي.

ويسعى النصر للحفاظ على مركز الوصافة والتعلق بأمل اللحاق بالهلال خلال الجولات المقبلة والدفاع عن لقبه في الموسم الحالي.