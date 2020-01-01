هل الإصابة ستبعد أيمن أشرف عن نهائي إفريقيا؟ .. حسام البدري يجيب

مصر حققت فوزًا هامًا على نظيره توجو

تحدث حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، عن إصابة أيمن أشرف ظهير أيسر الفراعنة ومدافع النادي الأهلي، بعد تعرضه لها خلال مواجهة توجو.

وحقق المنتخب المصري فوزًا هامًا على نظيره توجو، ضمن الجولة الرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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وقال البدري في تصريحات عقب اللقاء: "لا قلق نهائيًا من إصابة أيمن أشرف بعد تعرضه لها في اللقاء، إصابة خفيفة وسيكون جاهزًا للمباريات المقبلة".

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وأضاف: "أيمن أشرف تعرض لكدمة خفيفية لن تمنعه من التواجد مع فريقه خلال الفترة المقبلة، وسيتلقى العلاج ويعود سريعًا".

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وكان أشرف قد تم تبديله خلال الدقائق الأخيرة في لقاء منتخب مصر أمام توجو والتي انتهت بفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويتصدر منتخب مصر الترتيب في مجموعته برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن جزر القمر صاحب نفس عدد النقاط، بينما يأتي المنتخب الكيني ثالثًا برصيد 3 نقاط، وأخيرًا توجو بنقطة واحدة.