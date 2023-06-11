هل اقترب من الأهلي؟ قرار مفاجئ من رياض محرز

هل يوافق محرز على عرض الأهلي؟

اتخذ النجم الجزائري رياض محرز، قرارًا مفاجئًا بشأن مفاوضات النادي الأهلي معه، والذي يرغب في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ودخل الأهلي في مفاوضات جادة مع رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت قنوات "الكاس" القطرية إلى أن رياض محرز سيقوم بعقد اجتماع مع وكيل أعماله غدًا الإثنين في لندن، لبحث مسألة العرض السعودي الذي تلقاه مؤخرًا.

وسيقوم رياض محرز بمناقشة وكيل أعماله، للاستقرار على قرار، سواء بالانتقال إلى الدوري السعودي، أو البقاء مع مانشستر سيتي الموسم المقبل.

وتوج رياض محرز مع فريقه مانشستر سيتي ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على إنتر ميلانو الإيطالي بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت أمس السبت.