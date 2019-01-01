هل اقترب من الاتحاد؟ – بالستينيو يودع خيمنيز
بلال محمد فيسبوك تويتر
ودع نادي بالستينيو التشيلي، لاعب الفريق لويس خيمنيز، وشكره على الفترة التي قضاها في صفوف الفريق، متمنياً له التوفيق في رحلته الجديدة.
وكتب النادي التشيلي، عبر حسابه على موقع تويتر: "لا يسعنا إلا أن نشكر لويس، على تفانيه واحترافه وخدمته للنادي وزملائه".
وارتبط اسم خيمنيز، بالانتقال إلى صفوف العميد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم خط هجوم الفريق استعداداً للموسم الجديد.
وسينضم اللاعب صاحب الـ 35 عاماً، إلى الاتحاد كلاعب آسيوي يحمل جواز سفر فلسطيني، ومن المنتظر توقيع العقود الأسبوع الجاري.
¡GRACIAS POR TODO, CAPITÁN! 🇵🇸️— CD Palestino SADP (@CDPalestinoSADP) July 4, 2019
Como institución, no nos queda más que agradecerle a Luis, por su entrega, profesionalismo, calidad y experiencia, la cual siempre puso al servicio del club, y de sus compañeros más jóvenes.
La nota completa 👉 https://t.co/3SYIVSp39Q pic.twitter.com/qvdpLWWBH6
ولعب خيمنيز للعديد من الأندية الأوروبية على رأسها إنتر الإيطالي في الفترة من 2008 إلى 2010، وحقق معه لقب الدوري.
وفي المنطقة العربية، لعب في الإمارات للنصر والأهلي، وخاض رحلة احتراف في قطر لعب خلالها في صفوف العربي والغرافة.