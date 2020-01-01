هل اعتذر محمد صلاح عن الانضمام لمنتخب مصر؟ بركات يكشف الحقيقة

حقيقة ما تردد حول اعتذار محمد صلاح عن الانضمام للمنتخب المصري.

كشف محمد بركات، مدير منتخب مصر الأول، عن حقيقة ما تردد حول اعتذار محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، عن عدم حضوره لمعسكر المنتخب المقرر لها في نوفمبر المقبل.

وكانت بعض التقارير قد أكدت على أن محمد صلاح أعتذر لاتحاد الكرة على عدم حضوره إلى مصر للانضمام لمعسكر الفراعنة، المقرر له نوفمبر المقبل، استعدادًا لتصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

بركات قال خلال تصريحات صحفية: "كل ما تردد حول اعتذار محمد بركات غير صحيح، ولم يحدث وأن اعتذر صلاح على الإطلاق كما تردد".

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وأبدى بركات دهشته لكل ما تردد حول محمد صلاح، مشددًا على أن هذا الأمر غير صحيح، ونجم ليفربول سيكون حاضرًا في معسكر المنتخب القادم في نوفمبر.

يأتي ذلك بعدما عقدت اليوم اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصري، برئاسة عمرو الجنايني اجتماعًا مع حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، للوقوف على ترتيبات الفراعنة استعدادًا لمواجهتي توجو بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

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ويقع منتخب مصر في المركز الثاني بالمجموعة السابعة، متساويًا مع كينيا، حيث يتصدر جزر القمر المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل توجو المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.