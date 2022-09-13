هل أصبح الحل قريبًا؟ مفاوضات بين برشلونة وأتلتيكو بشأن جريزمان

أزمة برشلونة مع أتلتيكو مدريد وجريزمان مستمرة، لكن دون الإعلان عن الدخول في إجراءات قضائية حتى الآن.

تعد الأزمة بين ناديي برشلونة وأتلتيكو مدريد بسبب عدد دقائق مشاركة الفرنسي أنطوان جريزمان مع "الروخيبلانكوس" خلال الموسم الحالي، هي أبرز الأزمات حاليًا في كرة القدم الإسبانية.

أتلتيكو مدريد، الذي استعار جريزمان من برشلونة في صيف 2021 لمدة عامين، يتعمد منذ بداية موسم 2022-23 عدم إشراك الفرنسي الدولي لأكثر من 30 دقيقة في كل مباراة.

السبب في ذلك هو وجود بند يلزم أتلتيكو مدريد بشراء جريزمان مقابل 40 مليون يورو، إذا ما شارك لمدة 45 دقيقة في 50% من مباريات الموسم الثاني مع نادي العاصمة الإسبانية.

لكن يبدو أن هذه القضية تتطور بشكل سريع، بعد أن طالب برشلونة الفريق القانوني بدراسة الوضع من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أتلتيكو مدريد.

ما الجديد في أزمة جريزمان؟

النسخة الإسبانية من "جول.كوم" يمكنها تأكيد أن برشلونة لم يقم حتى الآن برفع دعوى قضائية ضد أتلتيكو مدريد في أزمة جريزمان، وتواصل الخدمات القانونية في برشلونة العمل على تحقيق هذه الغاية.

لكن في أتلتيكو مدريد ليسوا على علم بأي نوع من الدعاوى القضائية، حيث لم يصلهم إنذار بشكوى رسمية ضد النادي.

برشلونة يعتبر أن أتلتيكو مدريد لا ينفذ بنود العقد بشكل عادل، والنادي الكتالوني على استعداد للذهاب إلى أقصى حد ممكن من أجل الحصول على مبلغ الشراء البالغ 40 مليون يورو.

أما أتلتيكو، يرى أن لديه الحق في إشراك جريزمان بالصورة التي يراها المدير الفني مناسبة، وأن النادي لم يرتكب أي عمل غير قانوني، لأن جريزمان يتدرب بشكل طبيعي.

من يحكم في القضية؟

أحد المفاتيح في هذه الأزمة قدمه خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، حيث أنه في حالة وجود نزاع قانوني، سيكون من الضروري اللجوء إلى محكمة تحكيم كرة القدم.

وسيتم البت في هذا النزاع بناءً على معايير معينة، وستعلن المحكمة حكمًا نهائيًا في غضون ستة أشهر، وسيكون ملزمًا وغير قابل للاستئناف.

هل يدخل الناديان في مفاوضات؟

الصحافة الفرنسية فجرت صباح الثلاثاء مفاجأة مدوية، بعد أن كشفت عن أن برشلونة وأتلتيكو مدريد سيتفاوضان من أجل التوصل إلى اتفاق لانتقال جريزمان بشكل نهائي.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت أن الناديين يريدان حل الموقف في أقرب وقت ممكن، واتفقا على إعادة التفاوض بشأن مبلغ خيار الشراء، وخفضه إلى 25 مليون يورو.

المصادر التي تشاورت مع النسخة الإسبانية من "جول.كوم" أكدت أن الطرفين سيكونان مستعدين للبحث عن حل، لكن مع إنكار أنهما يتفاوضان في الوقت الحالي.

وربما يدفع جريزمان نفسه في اتجاه التوصل إلى حل نهائي سريعًا، نظرًا لرغبته في اللعب لدقائق أكبر قبل منافسات كأس العالم 2022.