هل استجاب أنمار الحائلي لطلبه؟ .. مؤشر من عبدالرزاق حمدالله لانفراج أزمته مع الاتحاد

هل تم إرضائه على حساب كريم بنزيما؟

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يبدو أن أنمار الحائلي؛ رئيس نادي الاتحاد السعودي، قرر إرضاء المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الفريق، واحتواء أزمته الأخيرة، التي تسببت في إبعاده عن مواجهة الهلال.

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المشكلة بدأت قبل ساعات من مواجهة الهلال، في الخامس من أغسطس الجاري، في دور ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م، وكشف عنها البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للفريق، عقب المباراة، بعد سؤاله عن سبب غياب المغربي عن الكلاسيكو، مؤكدًا أنه لن يبقى من ليس لديه رغبة في صفوف العميد قط.

ووفقًا لعديد التقارير أن أحد أسباب غضب الساطي هو سحب القميص رقم 9 منه ومنحه الرقم 99، ومنحه للوافد الجديد الفرنسي كريم بنزيما، بجانب جعل الأخير المنفذ الأول لضربات الجزاء بدلًا منه.

لكن أمس الثلاثاء، خاض حمد الله المران بجوارب تحمل الرقم 9 بدلًا من 99، دون توضيح رسمي من النادي عن حقيقة إعادة الرقم له، ليعتبره الكثيرون بشكل مبدئي بداية انفراجة الأزمة.

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واقعيًا، ربما من الصعب سحب الرقم 9 من بنزيما، لكن ننظر قادم الأيام للكشف عن حقيقة ما ظهر به حمد الله في التدريبات.

يذكر أن الاتحاد يستعد حاليًا لمواجهة الرائد، في 14 من أغسطس الجاري، في بداية مشواره في الموسم الجديد من دوري روشن السعودي 2023-2024م.

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