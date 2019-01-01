هل إلى الهلال السعودي؟ - رسميًا.. زوران يرحل عن العين ورسالة وداعية للجمهور

الكراوتي ماميتش يرحل عن الزعيم الإماراتي فجأة وسط تقارير تؤكد تعاقده مع الهلال

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي العين الإماراتي اليوم الثلاثاء، إنهاء تعاقده رسميًا مع الكرواتي زوران ماميتش؛ المدير الفني للفريق، بالتراضي بين الطرفين.

مسؤولو الزعيم قرروا تكليف الجهاز الفني للفريق الرديف بتولي المسؤولية مؤقتًا خلال الفترة المقبلة، لحين التعاقد مع مدرب جديد.

العين يكلف الجهاز الفني الرديف بتولي مهمة تدريب الفريق الأول "مؤقتاً" بعد التوصل إلى اتفاق بإنهاء عقد مدربه زوران ماميتش بالتراضي#نادي_العين pic.twitter.com/n9CiHXJ6zt — Al Ain FC (@alainfcae) ٢٩ يناير ٢٠١٩

ووجه زوران رسالة وداعية لجمهور البنفسجي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث كتب: "بعد عامين رائعين في العين، كتبنا بهم التاريخ، حان وقت الرحيل، الفوز بأول ثنائية في تاريخ العين الثري كان إنجازًا رائعًا، لن أنساه أبدًا.

"ماذا يمكنني أن أقول عن كأس العالم للأندية والانتصارات التاريخية التي قادتنا للوصول للنهائي أمام ريال مدريد، ذكريات رائعة صنعناها سويًا وكتبنا التاريخ".

وأضاف: "شكرًا جزيلًا لكافة اللاعبين ولكل فرد بالنادي وشكر خاص للعيناوية على دعمهم لنا، دونكم لم يكن أي شيء ممكنًا.

"أود كذلك أن أتوجه بالشكر إلى سمو الشيخ محمد وهزاع بن زايد ورئيس العين غانم الهاجري، وعضو مجلس الإدارة عبيد حماد على دعمهم منقطع النظير، من دونهم لم يكن شيء ممكنًا".

ماميتش اختتم: "الآن سأرحل، لكن في المستقبل كل شيء وارد، شكرًا للجميع وحظ موفق في الفترة المقبلة".

بعض التقارير الصحفية تؤكد خلال الفترة الحالية أن الكرواتي قريبًا من التعاقد مع الهلال السعودي، لتولي المسؤولية خلفًا للبرتغالي خورخي جيسوس، في الوقت الذي نفى به محمد بن فيصل؛ رئيس الزعيم السعودي، هذه التقارير في وقت سابق.

بينما أثار غانم الهاجري؛ رئيس العين، الجدل بالأمس، ببعض التغريدات، التي أكد خلالها أنه سيكشف عن عديد التفاصيل خلال الفترة المقبلة. (طالع التفاصيل)

يذكر أن صاحب الـ47 عامًا تولى المسؤولية الفنية للعين في فبراير عام 2017، وقاده خلال 64 مباراة، حقق الفوز في 40 مباراة، وتعادل في 14، وخسر عشرة لقاءات فقط.

وحقق الكرواتي مع الزعيم إنجازًا مؤخرًا بالحصول على فضية كأس العالم للأندية بالهزيمة أمام ريال مدريد الإسباني في النهائي.