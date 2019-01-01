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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

هل ألمح جاتوزو لإمكانية رحيله عن ميلان؟

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تصريحات رينو تثير القلق
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تثير تصريحات المدير الفني الإيطالي جينارو جاتوزو، القلق بشأن مستقبله على رأس العارضة الفنية مع ميلان الإيطالي.

جاتوزو يتبقى في تعاقده موسمين مع ميلان، وتحدث في المؤتمر الصحفي عشية مواجهة سامبدوريا بالدوري الإيطالي.

حيث أكد أنه سيبوح بما يدور في عقله الآن بعد شهرين، عقب تحقيق هدفه بتأهل ميلان إلى دوري أبطال أوروبا.

وحسب كالتشو ميركاتو الإيطالية، فأن هذا يفتح الباب حول مستقبله في ميلان، فيبدو حديثه وأنه تقدم باستقالته.

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وتابعت أنه تحدث عن أخطاءه والصعوبات التي واجهها في تدريب الفريق، والتحديات التي يخوضها مع اللاعبين.

ورغم عدم ضمان ميلان التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد خاصة بعد التراجع في جدول الترتيب، إلا أن جملة: "سأتحدث في نهاية الموسم"، فتحت الباب أمام إمكانية رحيل لاعب الروسونيري السابق.

وتولى جاتوزو تدريب ميلان في نوفمبر 2017، خلفاً لمونتيلا، ليقود ميلان للمركز السادس الموسم الماضي، وخسارة نهائي كأس إيطاليا والسوبر الإيطالي.

ويتواجد حالياً ميلان في المركز الرابع برصيد 51 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر.

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