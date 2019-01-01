هل ألمح جاتوزو لإمكانية رحيله عن ميلان؟

تصريحات رينو تثير القلق

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تثير تصريحات المدير الفني الإيطالي جينارو جاتوزو، القلق بشأن مستقبله على رأس العارضة الفنية مع ميلان الإيطالي.

جاتوزو يتبقى في تعاقده موسمين مع ميلان، وتحدث في المؤتمر الصحفي عشية مواجهة سامبدوريا بالدوري الإيطالي.

حيث أكد أنه سيبوح بما يدور في عقله الآن بعد شهرين، عقب تحقيق هدفه بتأهل ميلان إلى دوري أبطال أوروبا.

وحسب كالتشو ميركاتو الإيطالية، فأن هذا يفتح الباب حول مستقبله في ميلان، فيبدو حديثه وأنه تقدم باستقالته.

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هذا أقل ما يمكن أن نصف به هدف سالم الدوسري @salem_d29 في ديربي الرياض pic.twitter.com/vn22SMM0dx#النصر_الهلال — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 29, 2019

وتابعت أنه تحدث عن أخطاءه والصعوبات التي واجهها في تدريب الفريق، والتحديات التي يخوضها مع اللاعبين.

ورغم عدم ضمان ميلان التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد خاصة بعد التراجع في جدول الترتيب، إلا أن جملة: "سأتحدث في نهاية الموسم"، فتحت الباب أمام إمكانية رحيل لاعب الروسونيري السابق.

وتولى جاتوزو تدريب ميلان في نوفمبر 2017، خلفاً لمونتيلا، ليقود ميلان للمركز السادس الموسم الماضي، وخسارة نهائي كأس إيطاليا والسوبر الإيطالي.

يا بخت المغرب بـ" أنس الزنيتي"👌



الكونفدرالية 2011 مع المغربي الفاسي

السوبر الأفريقي 2012 مع المغرب الفاسي

كأس أفريقيا للاعبين المحليين 2018 مع منتخب المغرب

الكونفدرالية 2018 مع الرجاء المغربي

السوبر الأفريقي 2019 مع الرجاء المغربي



خمسة ألقاب قارية🏆

(📸: @MaghribFoot) pic.twitter.com/aoRWFoPEky — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 29, 2019

ويتواجد حالياً ميلان في المركز الرابع برصيد 51 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر.