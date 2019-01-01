هل أضاع برشلونة فرصة ضم نجم فالنسيا؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن محاولة برشلونة في الماضي مع نجم فالنسيا الشاب فيران توريس، ولكن لم ينجح في إتمام الصفقة.

توريس، 19 عاماً، بزغ نجمه الصيف الماضي رفقة منتخب إسبانيا للشباب الذي تُوج بطلاً لأوروبا، ثم تجول ليصبح أساسياً مع الخفافيش.

وأوضحت "موندو" أن عندما كان اللاعب في السابعة عشر من عمره حاول برشلونة تفعيل الشرط الجزائي في عقده مع فالنسيا البالغ ثمانية ملايين يورو.

وأشارت الصحيفة أن اللاعب هو من رفض الانتقال للبلوجرانا وقرر الاستمرار مع ناديه، وجدد عقده، وتم رفع الشرط الجزائي لخمسة وعشرين مليون يورو.

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فالنسيا جدد عقد اللاعب مجدداً حتى 2021 مؤخراً مع تألقه، ورفع الشرط الجزائي ليصل إلى 100 مليون يورو.

ويواجه الفريق فرضية فقدان اللاعب في حال عدم التوصل لاتفاق لتمديده لفترة إضافية، في ظل الاهتمام المتزايد به من عديد الفرق، ومنها يوفنتوس.

ولعب توريس 19 مباراة مع الخفافيش بكل المسابقات، وهز الشباك في أربع مناسبات.