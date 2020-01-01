هل أصيب ياسر الشهراني بفيروس كورونا؟ وكيله يكشف الحقيقة

لاعب الهلال لم يشارك في آخر مران لفريقه.

كشف غرم العمري، وكيل أعمال ياسر الشهراني، الظهير الأيسر لفريق نادي الهلال السعودي، عن حقيقة تعرض الأخير للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن ياسر الشهراني تعرض للإصابة بفيروس كورونا، وهو ما تسبب في غيابه عن التدريبات الأخيرة.

العمري قال خلال تصريحات لصحيفة "الجزيرة" السعودية: "وصلتني إشاعة تعرض موكلي ياسر الشهراني لوعكة صحية، أو اشتباه كورونا كما يتردد".

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وكيل الشهراني تابع: "اتصلت باللاعب عصر اليوم وهو بعافية ولله الحمد ولا صحة لما يقال خلال الفترة الحالية".

ويستعد نادي الهلال، لمواجهة فريق باختاكور الأوزبكي، بالجولة الرابعة، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، المقامة حاليًا في قطر.

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الهلال يتصدر ترتيب فرق المجموعة الثانية، برصيد 9 نقاط، بفارق 3 نقاط عن باختاكور صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويحتل شباب الأهلي دبي المركز الثالث بـ3 نقاط وشاهر خودرو الإيراني أخيرًا بلا نقاط.