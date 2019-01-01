هل أثبت سولشاير أحقيته بالحصول على عقد دائم مع اليونايتد؟

واصل مانشستر يونايتد نتائجه وعروضه المُقنعة بالنسبة لجماهيره، بإسقاط آرسنال بنتيجة 3-1، في قمة مواجهات الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي، ليُثبت المدرب الجديد أوليه جونار سولشاير أنه يسير بالشياطين الحُمر نحو الطريق الصحيح.

لغة الأرقام

لا يُخفى على أحد، أنه قبل قدوم سولشاير، كانت جُل مباريات مانشستر يونايتد أشبه بالاختبارات المُعقدة، خاصة في مباريات جوزيه مورينيو الأخيرة، وبعيدًا عن التّحسن الكبير في الأداء، فلغة الأرقام تقول أن سولشاير نجح حتى الآن بنسبة 100%، بتحقيق الفوز كل المباريات، منذ تسلمه القيادة الفنية خلفًا لـ "سبيشال وان" منتصف ديسمبر الماضي.

عودة الثقة للجماهير

مهما اجتهد النقاد والمُحللين، يبقى مشجع كرة القدم هو المُعيار الأول والأساسي للحُكم على أي مدرب، وهذا ينعكس من خلال الدعم الجماهيري غير المحدود لسولشاير، صحيح جماهير "أولد ترافورد"، لم تبخل لا بالدعم ولا المساندة للمدرب السابق، لكن الأمر يبدو مُختلفًا مع تلميذ السير أليكس فيرجسون، وعودة الثقة للجماهير، بعد سنوات من الإحباط واليأس منذ تقاعد شيخ المدربين، في حد ذاتها مكسب لا يُقدر بثمن، وكفيلة بالإبقاء على سولشاير بعقد دائم.

💢 جمهور @OM_Arab قبل بداية المباراة رفعوا لافتة لرئيس النادي كان هذا مفادها 🔽



"أنت تفهم في البيزنيس .. نحن نفهم في الكرة

أنت محب للرياضة .. نحن نحب مارسيليا

أنت الرئيس، إذا اثبت ذلك وقم بطرد المدرب"



الجمهور غير راضٍ عن أداء الفريق تحت قيادة رودي جارسيا 🔵 pic.twitter.com/O4b6Sc0lnz — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 25, 2019

عودة شخصية مانشستر يونايتد

دعك من النتائج، أحيانًا تكون خادعة، لكن على أرض الواقع، هناك اختلافات بالجمُلة بين يونايتد سولشاير ويونايتد مورينيو، وبالرغم من أن الأخير كان يُبالغ في اللعب بطرق دفاعية، إلا أن الدفاع والفريق بأكمله كان هشًا، من السهل اختراقه وعرقلته حتى وسط أنصاره، على غرار ما فعله توتنهام في ثلاثية الدور الأول.

لكن الآن، الفريق بات أكثر قوة وصلابة، حتى الجماهير بدأت تلمس وتشعر بالتغيير، الذي يفوح برائحة فيرجسون، متمثلة في ساعده الأيمن مايك فيلان، الذي له دور كبير هو الآخر، في ثورة التصحيح الأخير، بفضل خبرته الكبيرة، والأهم، إلمامه ومعرفه بكل التفاصيل البسيطة داخل النادي، مثل سولشاير، الذي يَحمل DNA الشياطين الحُمر.

وهذه الأشياء، بدأت تنعكس على شخصية وأداء اللاعبين، خاصة في المباريات الصعبة التي يخوضها خارج ملعبه، بالكاد اختفى شعور القلق والخوف قبل هذه المواجهات، بل العكس تمامًا، كما فعل أمام توتنهام، وفي آخر ساعات أمام آرسنال، مُقدمًا أقوى وأوضح رسالة تهديد ووعيد لكل المنافسين، بعودة زمن المارد من جديد.

موعد ة التجديد

'ربما في هذه الساعات، تكون الإدارة قد اتخذت قرارها النهائي بشأن مستقبل المدرب مع الفريق، وبالتأكيد بنسبة تزيد عن 90%، سيبقى في منصبه فترة أطول من ستة أشهر، لكن ترى ما هو الموعد الأنسب لإعلان مد الشراكة لثلاث سنوات أو أربعة قادمة؟ في الغالب، سيتم التأجيل بعد الاختبار الحقيقي القادم، ضد باريس سان جيرمان في ثمن نهائي دوري الأبطال، في الغالب، إذا نجح في المهمة واستمر على نفس النهج، سيحصل على مكافأته بعد التأهل للدور ربع النهائي.

وإذا تأجل إعلان تجديد عقده، ستكون خطة من الإدارة، للحفاظ على الحالة التي يعيشها الفريق، ليبقى الجميع على أطراف قدميه لنهاية الموسم، لكن الشاهد. سولشاير نجح في مهمته، وأثبت حتى هذه اللحظة، أنه يستحق الاحتفاظ بمنصبه طويلاً بعد الطفرة والحالة الاستثنائية التي يمر بها مانشستر يونايتد في الوقت الراهن.